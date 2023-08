News

Martina Pedretti | 22 Agosto 2023

Threads

La versione web di Threads è in arrivo

Meta è finalmente pronta a lanciare un’app Web per Threads. Infatti Mark Zuckerberg, CEO dell’azienda, ha dichiarato che il debutto è molto più vicino di quanto si pensi.

Finora, Threads da Web è stato inutilizzabile, perché non era possibile nemmeno mettere mi piace o ricondividere un post. La nuova interfaccia web desktop assomiglia molto a quella dell’app mobile, anche se con alcune piccole differenze. Infatti le icone di navigazione si trovano nella parte superiore della pagina e per alternare tra i feed Per te e Seguiti, bisogna fare clic su un pulsante nell’angolo in basso a sinistra.

Tuttavia, la novità non consente di fare tutto ciò che puoi fare nell’app mobile. Non è infatti possibile modificare il proprio profilo o inviare un post nei DM di Instagram dalla versione web.

L’arrivo di Threads in versione web favorisce chi passa la sua giornata lavorativa su un browser desktop. Con questa novità gli utenti non dovranno usare il telefono solo per pubblicare qualcosa su Threads, ma potranno farlo direttamente dal proprio PC.

Threads ha avuto un boom di iscritti all’inizio di luglio, raggiungendo 100 milioni di utenti in pochi giorni e superando facilmente il rilascio ChatGPT. Tuttavia l’app non è ancora disponibile nell’Unione Europea, e quindi nemmeno in Italia.

Nonostante il grande lancio, alcune società di analisi hanno riferito che l’utilizzo di Threads è crollato. Forse però l’app Web e le nuove funzioni in arrivo convinceranno alcuni utenti a tornare.