Andrea Sanna | 9 Ottobre 2024

Threads

Meta interviene dopo i problemi causati da alcuni post provocatori presenti su Threads. Vediamo insieme cosa è emerso a riguardo.

Problemi con i post provocatori su Threads

Arrivato come alternativa di Twitter (oggi X), Threads si trova ad affrontare una sfida piuttosto significativa. Parliamo del fenomeno dell’engagement bait. Per farla breve e per spiegarla nel modo più semplice possibile, si tratta di alcuni post provocatori creati appositamente per far scatenare la reazione degli utenti e racimolare delle facili interazioni.

Se utilizzi Threads probabilmente ti sarà capitato di trovarti davanti ad alcuni contenuti che sembrano creati appositamente per generare interazioni e risposte. Adam Mosseri, che non è altro che il responsabile di Instagram, ne ha riconosciuto il problema e fatto sapere che sono al lavoro per riportare sotto controllo la situazione.

Proprio Mosseri in un post su Threads è intervenuto e ha affermato quanto segue: “Abbiamo osservato un aumento dell’engagement bait su Threads e stiamo lavorando per tenerlo sotto controllo”. Non è entrato nel dettaglio e non ha spiegato quali sono e saranno le misure che l’azienda ha intenzione di adottare, ma si è ben capito che ci saranno degli aggiornamenti molto presto.

Si tratta peraltro della prima volta che Adam Mosseri ha affrontato pubblicamente l’accaduto, diventando un argomento di discussione sempre più frequente su Threads. La piattaforma, che mostra i post secondo un feed algoritmico, favorisce tutti quei contenuti che sono in grado di generare molte risposte anche se si tratta di alcun materiali poco apprezzati dagli utenti.

Il più delle volte questi post su Threads diventano virali proprio perché sono in grado di catturare l’attenzione, suscitando reazioni forti da parte degli utenti che s’imbattono in essi.

Meta dunque è al lavoro su Threads per correre ai ripari e in futuro magari ci daranno ulteriori notizie su questo preciso argomento.