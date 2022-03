TikTok è pronto a lanciare la cronologia dei video già visti

Secondo delle ultime indiscrezioni, TikTok sta testando una nuova funzione legata alla cronologia, per permettere agli utenti di ritrovare facilmente i video che hanno già visto e vorrebbero rivedere. Si tratta di uno strumento molto desiderato dagli appassionati del social, che spesso lamentano la sua mancanza .

A segnalare che TikTok sta lavorando a una cronologia di video già visti è stato l’utente Twitter Hammod Oh, seguito poi da Matt Navarra. Entrambi sostengono che funzione arriverà a breve, con l’intento di rendere sempre migliore l’esperienza sull’app.

La nuova funzione di TikTok si chiamerebbe “Cronologia delle visualizzazioni“, e pare sia accessibile dalle impostazioni del’app attraverso il menù sulla privacy.

Ora come ora TikTok sta testando la cronologia su un gruppo selezionato di utenti, in determinati paesi tra i quali non figura l’Italia. Ovviamente al momento TikTok non ha ancora annunciato la novità, che però sembra ormai essere all’orizzonte. Commentando il rumor ha dichiarato semplicemente che è sempre al lavoro su “nuovi modi per portare valore alla nostra community e arricchire l’esperienza“.

Presto quindi chiunque vorrà rivedere un video che ha apprezzato o che magari gli è sfuggito aggiornando la home, potrà usare questa nuova cronologia. Infatti non si dovrà più utilizzare la funzione di ricerca dell’app, con il filtro che mostra i video visti negli ultimi 7 giorni. L’introduzione di questo strumento aiuterà gli utenti e renderà più semplice la permanenza sull’app.

Sicuramente TikTok è sempre aperto ad accogliere novità e rinnovarsi, anche si tratta di uno strumento che i suoi competitor offrono da sempre. Basti pensare a YouTube o Instagram, i quali forniscono già strumenti simili per facilitare l’esperienza sull’app agli utenti.

Non vediamo l’ora di scoprire quando la cronologia dei video visti arriverà su TikTok!

