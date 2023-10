News

Martina Pedretti | 27 Settembre 2023

tinder

Tinder ha reso la ricerca dell’amore ancora più semplice, ma molto più costosa. Infatti l’app di appuntamenti ha annunciato un nuovo modello di abbonamento VIP ultra premium che consente agli utenti di cercare l’amore pagando però 499 dollari al mese (circa 6.000 dollari all’anno).

Cos’è Tinder Select

Come funziona? Il nuovo abbonamento Tinder Select è descritto dall’azienda come il modo migliore per sbloccare un accesso senza rivali al meglio dell’app. Alcuni dei vantaggi forniti con il nuovo modello includono una funzione DM che consente agli abbonati la possibilità di inviare messaggi ad altri utenti senza dover fare match e una funzione “Salta la fila” che permetterà ad altri di mettere in evidenza il proprio profilo.

Gli utenti iscritti avranno poi un esclusivo badge SELECT, e potranno anche nascondere gli annunci pubblicitari e vedere i Mi piace che hanno inviato negli ultimi 7 giorni.

Tinder Select non è ancora disponibile per tutti. Infatti la società ha chiarito che, per ora l’abbonamento è disponibile solo per l’1% degli utenti “più attivi” dell’app. La novità è destinata quindi agli utenti che più usano l’app e nel modo migliore.

Come accedere

Anche se l’accesso a Tinder Select è estremamente limitato, l’abbonamento prevede un processo di verifica. Infatti i potenziali utenti devono soddisfare una selezione in 5 punti, che richiede che i profili abbiano 5 interessi, 4 foto, una biografia di almeno 15 caratteri o più, un chiaro intento relazionale e una foto verificata.

La società madre di Tinder, Match Group Inc., ha in cantiere questo costoso modello di abbonamento almeno dal 2019. Secondo Bloomberg, Tinder Select sarà prima o poi disponibile per tutti gli utenti “a rotazione”. Se 500 dollari al mese sono troppi, gli utenti possono provare Tinder Plus, Gold o Platinum che hanno costi ridotti e diversi a seconda delle esigenze.