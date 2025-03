News

Nicolo Figini | 13 Marzo 2025

truffa

Come riconoscere e come difendersi dalla truffa via SMS che promette di risparmiare sulle bollette dell’energia?

In queste ore si sta parlando sempre di più della truffa che i malintenzionati mettono in atto via SMS, promettendo alle vittime ignare una riduzione delle bollette. Ecco qualche consiglio su come difendersi.

La truffa delle bollette via SMS

Gli espedienti che trovano i malfattori per tentare di ingannare le persone non hanno mai fine. Negli Stati Uniti, infatti, si è sviluppata una truffa via SMS che mette in mezzo anche Elon Musk. Ve ne vogliamo parlare perché lo stesso metodo, anche se in modo un po’ diverso, potrebbe arrivare anche in Italia ed è bene prestare la massima attenzione.

Il sito Bitdefender ha spiegato come funziona tutto ciò e avverte di non fidarsi mai dei link che non provengono da luoghi sicuri e fidati. Il testo del messaggio riguarda l’aumento delle bollette e di come le compagnie energetiche stiano truffando milioni di consumatori:

“Le grandi compagnie dell’energia ti stanno ingannando. Sì, è vero. Anche se sembra incredibile, stanno usando un segreto per farti pagare di più ogni volta che accendi le luci, usi la lavastoviglie, il frullatore, l’aspirapolvere o qualsiasi altro elettrodomestico. Per questo motivo la tua bolletta è così alta ogni mese e continua a salire“.

Per tale ragione il finto messaggio promette una riduzione del 90% sul costo dell’energia elettrica con l’aggiunta di scansioni di bollette false per convincere le vittime. Se si clicca sul link, inoltre, si viene indirizzati su un sito di phishing in cui, se si inseriscono i propri dati personali, si rischia di scaricare un malware che infetterà il proprio dispositivo.

Prestate attenzione alla truffa via SMS se ricevete promesse di risparmi o guadagni eccessivi, se vedete dei link sospetti o se non riconoscete il numero di telefono. Queste piccole, ma fondamentali, accortezze potrebbero salvarvi dal cadere nella trappola dei criminali del web.