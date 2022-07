Torna l’evento Netflix di settembre: cosa sappiamo del TUDUM 2022, da date e orari a come vederlo in streaming e di quali film e serie parlerà.

Tudum Netflix: che cos’è

Che cos’è Tudum? Netflix ha annunciato la seconda edizione del suo evento pensato appositamente per i clienti della propria piattaforma. Tudum: Un evento globale Netflix per i fan, il cui titolo trae ispirazione dal suono che anticipa la visione di ogni contenuto del servizio.

Il Tudum del 2022, come l’edizione passata, proporrà esclusive ed anteprime ai fan di tutto il mondo, tra novità, trailer e anticipazioni, oltre a interviste con le più grandi star di Netflix.

Tudum Netflix 2022 date

Se siete curiosi di scoprire le date di Tudum, sappiate che Netflix ha pensato di lanciare quest’evento in una singola giornata. La data da segnare sul calendario è sabato 24 settembre 2022. L’evento si svolge virtualmente, in live streaming, a diversi orari.

L’evento del 2022 di Tudum coprirà quattro continenti con cinque eventi:

alle 4:00, Tudum sarà in diretta dalla Corea;

sarà in diretta dalla Corea; alle 7:30, ci saranno anteprime dall’India;

alle 19:00, si parlerà di novità esclusive su serie TV e film di prossima uscita negli USA e in Europa, ma anche in America Latina;

alle 6:00, TUDUM si concluderà dal Giappone.

Film e Serie TV

Tudum 2022 non ha ancora anticipato quali serie TV e film saranno protagoniste dell’evento. Infatti al momento non sappiamo ancora di quali contenuti si parlerà in questa nuovissima edizione. Vi aggiorneremo non appena lo sapremo.

Tudum 2022 Netflix streaming

Dove guardare Tudum 2022 di Netflix in streaming ve lo spieghiamo facilmente. L’evento sarà disponibile su diversi canali: potete seguirlo sia attraverso il canale YouTube di Netflix, visibile in tutto il mondo, sia su Twitter che su Twitch. L’evento si svolge a partire il 24 settembre, seguendo i diversi orari elencati sopra.

Inoltre il colosso dello streaming per l’occasione mette a disposizione dei fan il co-streaming, ovvero la possibilità di collegarsi in simultanea e commentare l’evento in tempo reale su Facebook, Twitch e YouTube.

L’evento virtuale gratuito è una celebrazione di tutti gli appassionati di Netflix ed è dedicato alla condivisione delle ultime novità su oltre 100 serie, film e speciali amati dai fan di tutto il mondo.

Trailer e video

Netflix ha reso disponibile inizialmente un video teaser con cui ha annunciato Tudum 2022, che sarà seguito poi dal trailer esteso.

