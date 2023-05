News

Martina Pedretti | 8 Maggio 2023

Twitter

Twitter rivela di aver violato la privacy dei tweet Circle

Alcune settimane dopo quanto accaduto, Twitter ha finalmente riconosciuto che alcuni dei tweet privati, condivisi con lo strumento Circle, sono stati resi pubblici a causa di un bug.

Gli utenti di Twitter interessati hanno ricevuto un’e-mail dalla piattaforma venerdì che li informava di un “incidente di sicurezza“. Questo bug ha fatto sì che i loro tweet privati fossero visti da più persone, rispetto alla lista del loro Twitter Circle.

“Nell’aprile 2023, un incidente di sicurezza potrebbe aver consentito agli utenti al di fuori della tua cerchia di Twitter di vedere tweet che altrimenti avrebbero dovuto essere limitati alla cerchia a cui stavi postando“, si legge nell’e-mail, ottenuta da Fortune. “Questo problema è stato identificato dal nostro team di sicurezza e risolto immediatamente in modo che questi tweet non fossero più visibili al di fuori della tua cerchia.”

Twitter Circle è una funzione che permette agli utenti di condividere tweet con una lista limitata di persone, scelte personalmente dal proprietario dell’account. Gli utenti infatti creano la propria cerchia in base alle proprie preferenze, come succede per gli Amici Stretti di Instagram. Tuttavia, ad aprile, alcuni hanno iniziato a segnalare problemi con la funzione. In un tweet di prova, un utente ha confermato che qualcuno non nella sua cerchia di Twitter è stato in grado di vedere il post che aveva pubblicato solo per il suo elenco privato di follower.

Un mese dopo l’esperimento dell’utente, le persone interessate hanno quindi ricevuto la fantomatica e-mail da Twitter. Nel testo l’azienda ha riconosciuto che l’incidente è avvenuto, rassicurando sulla risoluzione del problema.

“Twitter si impegna a proteggere la privacy delle persone che utilizzano il nostro servizio. Comprendiamo i rischi che un incidente come questo può introdurre. Siamo profondamente dispiaciuti per ciò che è accaduto“, ha affermato l’azienda nella sua e-mail agli utenti.