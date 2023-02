News

Martina Pedretti | 31 Gennaio 2023

Twitter

Elon Musk è al lavoro per trasformare Twitter in una piattaforma di pagamenti, aggiungendo la funzione al suo social

Twitter è al lavoro sulla propria piattaforma di pagamenti

Da quando Elon Musk è diventato il CEO di Twitter, la società ha cercato nuovi modi per aumentare le proprie entrate. Ma ora sembra che il volto di Tesla stia per compiere un passo che porterà i servizi dell’azienda ben oltre quelli di un semplice social network. Infatti sembra essere interessato a trasformare Twitter in una piattaforma di pagamenti per competere con Apple Pay e PayPal.

A novembre, Elon Musk aveva già dettagliato i suoi piani per entrare nel mercato dei pagamenti durante un incontro con gli inserzionisti di Twitter ospitato presso Twitter Spaces. Il CEO aveva suggerito che gli utenti sarebbero stati in grado di trasferire denaro ad altre persone sul social network. Da allora, non sono stati rivelati ulteriori dettagli su questo piano, ma sembra che l’azienda ci sta ancora lavorando.

Secondo il Financial Times, Twitter avrebbe richiesto le licenze necessarie per diventare una piattaforma di pagamento negli USA. Il rapporto menziona anche che Esther Crawford, direttore della gestione dei prodotti di Twitter, ha lavorato all’infrastruttura del nuovo servizio. Il rapporto rileva che Elon Musk vuole trasformare Twitter in un’app multifunzione.

Musk con Twitter vorrebbe offrire servizi fintech come transazioni peer-to-peer, conti di risparmio e carte di debito, incorporando quindi messaggistica, pagamenti e commercio nella stessa app. Nel 1999, Musk ha co-fondato X.com, una delle prime banche online, che in seguito è diventata parte di PayPal.

La nuova piattaforma di pagamento di Twitter funzionerà prima con valute e metodi di pagamento regolari. Tuttavia la società ha in programma di aggiungere il supporto per le criptovalute in futuro. Il servizio entrerebbe quindi in concorrenza con PayPal e con Apple Pay. Ma riuscirà a consentire agli utenti non solo di pagare nei negozi, ma anche di trasferire denaro tra di loro?

Al momento non è chiaro se Twitter sarà in grado di competere con altre società che sono presenti in questo mercato da molto più tempo. Restiamo in attesa di aggiornamenti.