Martina Pedretti | 18 Settembre 2023

Twitter down oggi 18 settembre, sul social non compaiono più i tweet nei Profili e non si riesce a postare: ecco cosa sta succedendo

Twitter down oggi 18 settembre: non si riesce a twittare su X

Twitter down in gran parte dell’Italia, oggi 18 settembre 2023. Il social di proprietà di Elon Musk ha iniziato a non funzionare correttamente. Sono arrivate segnalazioni da tutto il mondo, in merito al fatto X non permettesse più di caricare i tweet in Home o nel Profilo e a postarne di nuovi.

Anche il sito Downdetector ha confermato le segnalazioni degli iscritti al social. Si tratta di una piattaforma che monitora i malfunzionamenti di app, social network, e altro. Sembra quindi che oggi oggi 18 settembre Twitter sia in down dalle 15.20 e non funzioni. Tra le segnalazioni gli utenti sostengono di non riuscire a vedere i tweet vecchi o a scriverne di nuovi.

Come ogni volta, gli utenti hanno cercato di capire se il problema fosse della loro connessione o se fosse più su larga scala. Su Twitter infatti ha dominato in pochi minuti l’hashtag #twitterdown. Diversi utenti si sono rivolti al cinguettante social per ottenere risposte, e comprendere cosa stesse succedendo.

Twitter di solito funziona anche come valvola di sfogo per tutti quegli utenti che notano disservizi su altre piattaforme. Questa volta però il problema è proprio interno al social che solitamente fa ritrovare il sorriso agli iscritti.

Restiamo in attesa di capire se il problema si risolverà nelle prossime ore, o se si tratta di un aggiornamento della piattaforma, forse per il passaggio definitivo a X. Per il momento l’azienda non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito a quanto sta succedendo.

Per alcuni utenti il problema non si è presentato, molti invece non hanno ancora accesso allo strumento per postare tweet o al proprio Profilo.