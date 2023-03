News

Martina Pedretti | 6 Marzo 2023

Twitter

Twitter down 6 marzo: non funzionano immagini e link esterni

Twitter down in gran parte dell’Italia, oggi 6 marzo 2023. Il social di proprietà di Elon Musk ha iniziato a non funzionare correttamente. Sono arrivate segnalazioni da tutto il mondo, in merito al fatto Twitter non permettesse più di caricare le immagini e che i link esterni non funzionassero.

Anche il sito Downdetector ha confermato le segnalazioni degli iscritti al social. Si tratta di una piattaforma che monitora i malfunzionamenti di app, social network, e altro. Sembra quindi che oggi 6 marzo Twitter sia in down dalle 17.50 e non funzioni. Tra le segnalazioni gli utenti sostengono di non riuscire a vedere le immagini caricate nei tweet. Ad altri poi l’app non fa cliccare sui link esterni alla piattaforma.

Il bug include tutte le immagini postate finora, anche precedenti alla giornata di oggi, ma non i link esterni.

Pare che si tratti di un problema legato alle API di Twitter, che presto diventeranno a pagamento secondo quanto voluto dal CEO. A molti infatti si presenta anche il messaggio “your current API plan does not include access to this endpoint“, cliccando su link esterni.

Come ogni volta, gli utenti hanno cercato di capire se il problema fosse della loro connessione o se fosse più su larga scala. Su Twitter infatti ha dominato in pochi minuti l’hashtag #twitterdown. Diversi utenti si sono rivolti al cinguettante social per ottenere risposte, e comprendere cosa stesse succedendo. Twitter di solito funziona anche come valvola di sfogo per tutti quegli utenti che notano disservizi su altre piattaforme. Questa volta però il problema è proprio interno al social che solitamente fa ritrovare il sorriso agli iscritti.

Restiamo in attesa di capire se il problema si risolverà nelle prossime ore, o se si tratta di un aggiornamento della piattaforma. Twitter ha però parlato della situazione:

Alcune parti di Twitter potrebbero non funzionare come previsto in questo momento. Abbiamo apportato una modifica interna che ha avuto alcune conseguenze indesiderate. Ci stiamo lavorando ora e condivideremo un aggiornamento quando sarà risolto.

Per alcuni utenti il problema non si è presentato o si è risolto in poco tempo. Molti invece non hanno ancora accesso alla visualizzazione delle immagini.