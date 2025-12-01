Unieuro si affida a Google Cloud per esperienze d’acquisto al top

News

1 Dicembre 2025

La nuova piattaforma dati abilita una visione unificata delle informazioni e garantisce scalabilità e performance per i picchi di domanda, come il Black Friday.

L’obiettivo è quello di offrire una customer experience sempre più personalizzata e che omnicanale. Unieuro ha deciso di affidarsi a Google Cloud per garantire un livello elevatissimo per quanto riguarda l’esperienza di acquisto.

Si punta sulla Unieuro Data Platform

Cuore di questa trasformazione è la Unieuro Data Platform, costruita su BigQuery per centralizzare e democratizzare i dati provenienti dagli oltre 500 negozi fisici diretti ed indiretti, sito web e dalle altre piattaforme Unieuro.. La piattaforma ha già dimostrato la sua potenza, permettendo a Unieuro di elaborare grandi moli di dati, oltre 20 miliardi di combinazioni di prezzo per soddisfare complesse richieste operative, e ridurre costi e tempi di sviluppo anche di oltre il 60% come è stato per il progetto normativo Omnibus.

Sfruttando questa solida base dati, Unieuro sta incrementando l’adozione di AI e AI generativa in tutta l’azienda attraverso Vertex AI, la piattaforma AI di Google Cloud. L’azienda ha istituito un “AI Center of Excellence” e Programmi di AI Strategy per sviluppare strumenti da integrare nei processi, di cui alcuni già in uso nelle operation quotidiane. Tra questi:

Legal e Compliance: un chatbot basato su Gemini e Vertex AI assiste il team legale nell’esplorazione e interpretazione delle normative.

un chatbot basato su Gemini e Vertex AI assiste il team legale nell’esplorazione e interpretazione delle normative. Supporto Interno: chatbot basati su AI supportano i dipendenti con strumenti di conoscenza e automazione.

chatbot basati su AI supportano i dipendenti con strumenti di conoscenza e automazione. Strumenti per l’analisi e lo sviluppo di software: l’AI come strumento di incremento di efficienza e produttività.

l’AI come strumento di incremento di efficienza e produttività. Strumenti per la customer experience: l’AI ottimizza la ricerca prodotti sull’e-commerce grazie a Vertex AI Search e innova l’esperienza in negozio con funzionalità vocali per un’interazione diretta e naturale con i clienti.

Un ristrutturazione con costi chiari

Questa svolta strategica è stata realizzata in poco più di un anno in collaborazione con Google Cloud e Huware, cloud consulting company per la trasformazione digitale, che ha guidato Unieuro nella sua journey to the cloud, dalla migrazione dal data center on premise a Google Cloud e implementando architetture Data Platform e Data Mesh. L’azienda ha gestito il progetto offrendo competenze approfondite di FinOps permettendo a Unieuro di bilanciare strategicamente i costi tra CapEx e OpEx. Come risultato, oltre il 70% del budget ICT è stato ridestinato a progetti di innovazione cloud e AI, senza incrementare i costi operativi ed evitando un aumento fino al 35% dei costi ricorrenti che sarebbe stato inevitabile con infrastrutture legacy.

Oggi l’infrastruttura cloud sostiene l’adozione di tecnologie predittive e generative su scala, abilitando progetti chiave come la ristrutturazione dell’e-commerce, l’implementazione di SAP e lo sviluppo di soluzioni come Vertex AI Search, per offrire esperienze personalizzate su sito e app mobile.