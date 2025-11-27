Video della settimana: nostalgia canaglia con Arcade Story

Negli anni ’80 e ’90, se volevi divertirti con i cabinati, era necessario andare in una delle migliaia di sala giochi presenti sul territorio. Poi, con l’arrivo delle console, questi magici luoghi hanno iniziato a scomparire. Per fortuna c’è chi, ancora oggi, tiene alto il nome dei cabinati arcade, portandoli in giro nelle maggiori fiere italiane di videogames e affini: Arcade Story!
Quanti ne riconoscete?
Pronti ad un viaggio, nostalgico, nel mondo dei cabinati arcade? Di seguito un video che vi riporterà indietro nel tempo. Rischio lacrimuccia decisamente elevato. Ci sono titoli che hanno fatto la storia del mondo videoludico…