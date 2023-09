News

Andrea Sanna | 19 Settembre 2023

Apple

Apple, le novità di watchOS 10

Il nuovo watchOS 10 finalmente è stata lanciata e pian piano sarà disponibile per tutti gli utenti con Apple Watch compatibili. Grazie al nuovo aggiornamento il sistema operativo, esattamente come si è verificato per iOS 17, dispone di diverse novità.

Molte di esse sono davvero interessanti e vogliamo proporvele qui sotto con una piccola spiegazione a seguire. Ecco cosa c’è da sapere su watchOS 10:

Partiamo dal Centro di controllo. Quest’ultimo si apre con il pulsante laterale.

Se si scorre verso l'alto, in automatico compare la nuova visualizzazione widget Smart Stack.

Modifiche anche per quanto riguarda le nuove watchface. Queste includono Palette, Snoopy, Solar Analog, Nike Globe. Se parliamo invece di Modular Ultra è disponibile solo su Apple Watch Ultra, mentre invece Hermès Radial lo ritroviamo solo su Apple Watch Hermès.

Ma queste non sono le uniche novità di watchOS 10. Ecco tutte le altre:

Sono state aggiornate in maniera decisamente importante diverse applicazioni. Parliamo di Meteo, Borsa, Home, Mappe, Messaggi, Orologio globale, Attività.

Vuoi monitorare il tuo umore? Ora è consentito grazie all’app Mindfulness.

Utile anche l’ app Farmaci , che permette di ricevere un promemoria dopo 30 minuti nel caso un medicinale non dovesse essere registrato come assunto in tempo.

, che permette di ricevere un promemoria dopo 30 minuti nel caso un medicinale non dovesse essere registrato come assunto in tempo. Gli allenamenti in bicicletta adesso funzionano con gli accessori per bici. Sia Bluetooth e l’iPhone può visualizzare i progressi del tuo allenamento.

Dunque davvero tantissime come nuove su watchOS 10, molte legate a sport e salute. Tutte queste notizie, a oggi, sembrano aver entusiasmato non poco gli utenti che non vedono l’ora di poterle provare.

In generale si tratta comunque di un profondo aggiornamento delle app più importanti per watchOS 10.

Come dicevamo attualmente è in fase di distribuzione automatica per tutti coloro che dispongono di Apple Watch Series 4 e dispositivi successivi. Quindi mi raccomando controllate le impostazioni nel caso non doveste trovarlo. Ricordiamo infine che watchOS 10 necessità iOS 17, presente su iPhone X e successivi.

Continuate a seguirci per non perdere nemmeno una notizia su watchOS 10. Scorrete, invece, per leggere altre news inerenti al mondo Apple…