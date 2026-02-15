WF-1000XM6: il miglior Noise Cancelling con Premium Sound

Sony ha presentato la nuova generazione della sua serie 1000X con gli auricolari true wireless WF-1000XM6 dotati di noise cancelling.
Basandosi sull’eredità della serie 1000X, il modello WF-1000XM6 offre qualità audio straordinaria con noise cancelling avanzato, qualità in chiamata e connettività migliorate rispetto al modello precedente WF-1000XM5, oltre a un design ergonomico ottimizzato per una vestibilità confortevole.
Caratteristiche principali:
- Il miglior sistema di eliminazione del rumore: i WF-1000XM6 riducono il rumore del 25% rispetto al modello precedente grazie alla nuova generazione del processore di Noise Cancelling HD QN3e, al processore integrato V2, all’ottimizzatore adattivo del noise cancelling e ai 4 microfoni posti su ciascun auricolare.
- Suono co-creato con ingegneri del suono di fama mondiale: consente di ascoltare la musica così come l’ha concepita chi l’ha creata.
- La migliore qualità in chiamata di Sony2: tre tecnologie all’avanguardia, il sensore a conduzione ossea, due microfoni beamforming AI ed eliminazione del rumore basata su AI isolano le voci dal rumore di fondo.
- Migliore connettività Bluetooth®: antenna 1,5 volte più grande rispetto alla versione precedente e prestazioni migliorate per una connettività ottimale in qualsiasi ambiente.
- Design ergonomico ottimizzato per una vestibilità confortevole: la forma riprogettata non solo potenzia l’eliminazione del rumore, ma migliora anche il comfort e la stabilità.
- Funziona con Gemini: assistenza hands-free. Basta dire “Hey Google…” per accedere a Gemini e ottenere qualsiasi informazione mentre si è in movimento. Gemini Live è sempre pronto per conversazioni spontanee e naturali, senza nemmeno dover toccare il telefono3.
- Attenzione all’ambiente: i WF-1000XM6 presentano circa il 25% di materiale proveniente da processi di economia circolare4 nella plastica impiegata per il prodotto, contribuendo alla riduzione della plastica vergine di origine fossile.
- WH-1000XM6 nuovo colore: il nuovo colore Sand Pink si aggiunge alla linea di cuffie wireless a padiglione con eliminazione del rumore WH-1000XM6.