WhatsApp aggiunge la protezione con passkey per i backup delle chat

WhatsApp introduce le passkey per i backup: più sicurezza per chat e dati personali
WhatsApp continua a puntare tutto sulla sicurezza e introduce una nuova funzione pensata per chi vuole proteggere al massimo le proprie conversazioni: arriva la protezione dei backup delle chat tramite passkey.
Con questo aggiornamento, l’app di messaggistica di Meta offre un ulteriore livello di difesa per i dati personali, andando oltre la classica password o la chiave di crittografia numerica. Le passkey consentono infatti di accedere ai backup in modo sicuro e immediato, sfruttando sistemi biometrici come impronta digitale, riconoscimento facciale o il codice di sblocco del dispositivo.
A differenza delle password tradizionali, le passkey non vengono mai memorizzate sui server ma restano all’interno del telefono, dove vengono utilizzate per autenticare in modo crittografato l’accesso ai dati. Questo significa che anche in caso di violazione o furto delle credenziali, le informazioni dei backup restano al sicuro.
Leggi anche: Come scoprire su quale piattaforma sono le serie TV e i film in Italia
Come spiegato dalla stessa WhatsApp, l’obiettivo è rendere la protezione dei backup più semplice e allo stesso tempo più robusta:
“Le passkey permettono di usare impronta digitale, Face ID o codice di blocco per crittografare i backup delle chat, senza dover ricordare lunghe password o complesse chiavi a 64 cifre. Con un solo gesto, la sicurezza che già tutela chat e chiamate viene estesa anche ai backup.”
La novità si inserisce in una più ampia strategia di tutela della privacy, in un momento in cui le autorità di vari Paesi continuano a chiedere maggiore accesso ai dati crittografati. WhatsApp, invece, ribadisce la sua posizione a favore della riservatezza totale delle comunicazioni, anche a costo di tensioni con i regolatori.
Certo, la cifratura avanzata può sollevare timori sul fronte delle attività illegali, ma per la stragrande maggioranza degli utenti rappresenta una garanzia di libertà e sicurezza digitale.
Il rilascio della funzione sarà graduale, con la distribuzione prevista nelle prossime settimane e mesi.
Per attivare la protezione con passkey — una volta disponibile — basta seguire il percorso: Impostazioni → Chat → Backup chat → Backup crittografato end-to-end.