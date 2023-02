News

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2023

La messaggistica è senza dubbio lo strumento più diffuso al mondo per poter comunicare in modo istantaneo con chiunque. Da WhatsApp a Telegram, sono diverse le applicazioni di cui si può usufruire e i menzionati sono senza dubbio tra i più scaricati e diffusi.

Ma c’è un’app che più di tutte ha sbaragliato la concorrenza e si conferma, oggi, come la più utilizzata al mondo? Di chi parliamo? Ma di WhatsApp! A fornire i dati ufficiali è un report realizzato da Fortune Magazine, come condiviso da Durov, numero 1 di Telegram.

Stando a queste stime a comandare questa classifica a tre è proprio WhatsApp che si posizione al primo posto con il 44%. Un risultato straordinario sicuramente. Ma l’app deve fare attenzione, perché specie nell’ultimo periodo tra gli utenti sta sempre prendendo più piede Telegram. Come vediamo dal grafico, infatti, si classifica al secondo posto di questo speciale podio, con il 31% di diffusione a livello globale.

Osservando anche la percentuale di utenti guadagnata nel corso del tempo, Telegram non solo si avvicina sempre più a WhatsApp, ma ha persino sorpassato Messenger di Facebook. Quest’ultima a oggi si trova al terzo posto con il 21%.

Il sondaggio riportato da The Fortune Magazine

Quanto riportato, però, non dimostra certamente una flessione da parte di WhatsApp. Anzi. Questo perché negli ultimi anni ha mantenuto il trend al di sopra del 40%. Come si apprende dalle stime solo a inizio 2021 c’è stato un piccolo passo indietro, che ha visto progredire invece Telegram. Si tratta del periodo in cui WhatsApp introdusse delle precise nuove linee sulla privacy, causando appunto il trasferimento di alcuni utenti in altre piattaforme.

Altro dato che colpisce è l’incremento di utenti avuto da Telegram poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. In tantissimi, infatti, per tenersi aggiornati in tempo reale mediante i vari canali di notiziari, così come dai diversi organi di stampa e funzionari delle due fazioni, hanno deciso di scaricare l’app di messaggistica.

Vedremo se con il trascorrere del tempo Telegram riuscirà a spodestare WhatsApp!