News

Martina Pedretti | 19 Settembre 2023

WhatsApp

Gli avatar 3D si potranno usare nelle videochiamate su WhatsApp

Su WhatsApp per Android è in arrivo una nuova funzionalità: la possibilità di utilizzare un avatar 3D durante le videochiamate. Con questo strumento, l’app permetterà agli utenti di proteggere la propria privacy degli utenti mascherando il loro aspetto pur consentendo di partecipare alla call.

Come rivela WABetaInfo, WhatsApp sta lanciando la funzione per usare gli avatar 3D durante le videochiamate per un numero limitato di beta tester. Lo strumento consente agli utenti di sostituire la propria immagine video in diretta con avatar dinamici durante le videochiamate.

Questa funzionalità aggiunge un tocco divertente e personalizzato alle chiamate, tutelando chi non vuole mostrarsi. Se vuoi scoprire se questa funzione è abilitata per il tuo account, prova a effettuare una videochiamata per vedere se è disponibile il pulsante avatar nella schermata di chiamata.

Quando gli utenti scelgono di passare alla modalità avatar, questi imitano i movimenti e le espressioni facciali in tempo reale per rendere le interazioni più realistiche. Decidendo di utilizzare questa modalità, si accetta anche l’informativa sulla privacy su come le informazioni vengono utilizzate per migliorare il servizio. È importante notare che le chiamate rimarranno crittografate end-to-end, anche quando si usa la modalità avatar video.

La funzione degli avatar 3D nelle videochiamate è disponibile per un numero limitato di beta tester che installano l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android dal Google Play Store. Successivamente verrà estesa a un numero ancora maggiore di persone nelle prossime settimane.

Scopri QUI come creare il tuo avatar 3D, da utilizzare anche su Facebook e Instagram.