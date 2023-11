News

Andrea Sanna | 14 Novembre 2023

WhatsApp

Chat vocali su WhatsApp

Manca sempre meno al nuovo lancio di aggiornamenti su WhatsApp. Nelle prossime settimane la piattaforma di messaggistica lancerà una funzione dedicata alle chat vocali. Nel dettaglio si fa riferimento a quei gruppi che contano tanti utenti.

Cambierà la modalità di avviso in cui gli utenti saranno informati dell’avvio di una conversazione vocale. Arriverà una notifica push che informerà gli utenti dell’esistenza di una chat vocale all’interno di una discussione. Se si va a cliccare sulla notifica in questione, Whatsapp vi darà modo di visualizzare un messaggio nella parte inferiore della schermata in cui vi si chiede di avviare la chat vocale. Così i controlli delle chiamate saranno accessibili nella parte superiore dello schermo. In ogni caso c’è la possibilità di poter continuare a inviare i messaggi di testo.

Le chat vocali di WhatsApp saranno disponibili ovviamente sia su Android che su iOS e lo saranno per quei gruppi composti da 33 a 128 persone. Ricordiamo anche che saranno disponibili mediante il dispositivo principale su cui è stata installata l’app. Non è escluso però che anche gruppi con meno utenti potranno usufruirne.

Coloro che non fanno parte della chat vocale potranno visionare i profili che ne fanno parte, tramite l’intestazione della chat e della scheda “Chiamate”.

Altra curiosità che riguarda le chat vocali di WhatsApp è che questa si concludono non appena tutti gli utenti abbandonano la chat oppure se non doversi unirsi nessuno dopo un lasso di tempo di un’ora in cui l’ultima persona entrata. Se invece si vuole uscire basterà cliccare sulla X presente nella schermata.

Si tratta di un mezzo molto interessante quello proposto da WhatsApp che potrà sicuramente tornarvi utile sia per parlare con gli amici, ma anche per lavoro può essere un buon mezzo di comunicazione.

Come dicevamo arriverà tra poche settimane, dunque non ci resta che attendere il lancio ufficiale da parte di WhatsApp!