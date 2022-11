1 Login con password per WhatsApp Desktop

Prosegue la fase rinnovamento anche su WhatsApp Desktop e alcune novità importanti. Stando a quanto riportato da WABetaInfo presto ci sarà la possibilità di impostare una password nella versione Desktop dell’app di messaggistica. La funzione è ancora in fase di sviluppo e non sappiamo quando verrà resa ufficiale. Sicuramente servirà qualche settimana affinché possa vedere la luce.

Dopo tre anni dal lancio del sistema che dà modo su WhatsApp (sia per IOS che per Android) di impostare una password di blocco, adesso Meta ha deciso di fare lo stesso anche su PC. Lo stesso sito ha reso nota la grafica che comparirà gli utenti avranno modo di impostare una password di blocco e sblocco per poter accedere all’applicazione direttamente dal proprio computer.

WhatsApp Desktop – come impostare la password

Come funziona questa nuova funzione di WhatsApp Desktop? Ve lo spieghiamo in breve. Ogni volta che aprirete l’applicazione verrà richiesta la password. Un buon modo per proteggere la propria privacy specie se il computer lo si condivide con altre persone.

Da precisare che questa è un’impostazione facoltativa scelta da WhatsApp Desktop e non obbligatoria. Se non si ricorda più la password sarà necessario uscire dall’app e accedere mediante il QR Code.

Ma questa non è l’unica novità per WhatsApp Desktop…