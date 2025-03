News

Nicolo Figini | 13 Marzo 2025

WhatsApp sta lavorando su una nuova funzione che prevede la possibilità di disattivare la videocamera prima di rispondere a una videochiamata. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Un’altra novità per le videochiamate WhatsApp

Proseguono senza sosta gli aggiornamenti per quanto riguarda l’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo. WhatsApp, infatti, sta lavorando su una nuova funzione che riguarda le videochiamate.

Non molto tempo fa vi avevamo parlato della risoluzione di un problema che poteva creare anche un po’ di imbarazzo. Stiamo parlando del fatto che i simboli della chiamata sono state spostate, in una versione ancora in fase di test, in un menu apposito. Di conseguenza, le telefonate accidentali saranno solamente un lontano ricordo.

Quest’oggi, però, vogliamo una novità che è al momento in fase di test nella versione beta 2.25.7.3 per Android. Avete presente quando qualcuno decide di videochiamarvi e la telecamera che si apre è quella posteriore oppure, peggio ancora, quella frontale? A volte capita di non essere del tutto ‘presentabili’ oppure si è occupati e di conseguenza non si ha voglia di risponde mettendoci subito la faccia.

WhatsApp pensa a tutti noi e ha risolto anche questa fastidiosa questione! Non appena l’aggiornamento avrà luogo, finalmente gli utenti potranno disattivare la fotocamera prima di rispondere. Di conseguenza, si potrà sentire solamente l’audio e la videocamera si potrà accendere manualmente in qualsiasi altro momento.

Ad oggi, purtroppo, non abbiamo ancora una data di rilascio per la funzione ma vi terremo sicuramente informati non appena ne sapremo di più. Come riporta anche il sito Android Authority, tale aggiornamento porterà anche qualche sicurezza in più dopo il crescente aumento delle truffe in videochiamata.