WhatsApp down oggi 25 ottobre 2022: l'app non funziona in tutta Italia. Ecco cosa sta succedendo e qual è il problema

WhatsApp down in tutta Italia, oggi 25 ottobre 2022. A partire dalle 9:00 di questa mattina il social di proprietà di Mark Zuckerberg ha iniziato a non funzionare. Sono arrivate segnalazioni da tutto il paese, in merito al fatto che WhatsApp avesse problemi di connessione al server ma anche nel ricevere e inviare messaggi.

Anche il sito Downdetector ha confermato le segnalazioni degli utenti. Si tratta di una piattaforma che monitora i malfunzionamenti di app, social network, e altro. Sembra quindi che oggi 25 ottobre WhatsApp sia in down e non funzioni. Il disservizio di WhatsApp ha oltre 21mila segnalazioni da tutto il paese.

Le segnalazioni degli utenti indicano che ci sono problemi con Whatsapp, recita il sito. Nei commenti gli utenti segnalano il totale malfunzionamento dell’app, che risulta quindi in fase di down. Nessuno può inviare o ricevere messaggi, né nelle chat singole né in quelle di gruppo. Lo stesso vale per WhatsApp Web.

Come ogni volta, gli utenti hanno cercato di capire se il problema fosse della loro connessione o se fosse più su larga scala. Su Twitter infatti, dove ci si reca per capire se WhatsApp, Facebook e Instagram sono in down, hanno dominato in pochi minuti gli hashtag #whatsappdown. Centinaia di utenti si sono rivolti al cinguettante social per ottenere risposte, e comprendere che non si trattava di un problema personale. Twitter funziona anche come valvola di sfogo per tutti quegli utenti che hanno notato cheWhatsApp non funziona sul loro dispositivo.

Restiamo in attesa di capire se il problema si risolverà nelle prossime ore, anche se sono già in diminuzione le segnalazioni. Per il momento non è chiaro il motivo che ha causato il disservizio dei tre social. E a voi? Ha smesso di funzionare WhatsApp? Ora è tornato alla normalità o avete ancora dei problemi?

