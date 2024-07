WhatsApp introduce i contatti e i gruppi Preferiti

News

Martina Pedretti | 17 Luglio 2024

WhatsApp

Su WhatsApp arrivano i contatti Preferiti

WhatsApp vuole rendere più semplice tenersi aggiornati con i propri contatti principali grazie alla nuova scheda “Preferiti” ora disponibile nell’app, sia per i gruppi che per per le chat singole.

Con questa nuova funzionalità, è possibile creare un elenco Preferiti dedicato ai contatti principali, permettendo di passare facilmente da uno all’altro e rimanere aggiornati sulle discussioni più importanti.

Come spiegato da WhatsApp: “A partire da oggi, puoi trovare rapidamente le persone e i gruppi che contano di più nella parte superiore della scheda delle chiamate e come filtro per le tue chat. Che si tratti della chat del tuo gruppo di famiglia o del tuo migliore amico, i tuoi “preferiti” saranno gli stessi in tutte le tue chat e chiamate, quindi puoi chiamarli rapidamente anche dalla scheda delle chiamate.”

Aggiungendo quindi contatti ai Preferiti di WhatsApp, si potrà rimanere aggiornati con i contatti principali grazie alla nuova funzione.

La piattaforma di messaggistica privata ha registrato una “crescita a due cifre” negli USA quest’anno. Essendo già la più grande app di messaggistica al mondo e una risorsa essenziale in vari mercati, WhatsApp sta diventando un connettore ancora più importante per milioni di persone in più.

La riservatezza garantita dalla crittografia end-to-end, insieme alla facilità d’uso, rende WhatsApp un’opzione allettante. Di conseguenza, Meta ha deciso di aggiungere un ordinamento semplificato, ovvero i Preferiti, per migliorare ulteriormente la funzionalità dell’app.

Il nuovo filtro dei Preferiti sarà disponibile nella scheda “Chat” dell’app, e si potranno aggiungere contatti alla lista dalle loro informazioni. Sarà anche possibile gestirli tramite le impostazioni dell’app.

Come aggiungere quindi contatti ai Preferiti su WhatsApp?

Dalla schermata delle chat: Seleziona il filtro “preferiti”.

Scegli i contatti o i gruppi da aggiungere. Dalla scheda Chiamate: Tocca “Aggiungi ai preferiti”.

Seleziona i tuoi contatti o gruppi. Dalle Impostazioni: Vai su Impostazioni > Preferiti > Aggiungi ai preferiti.

Gestisci e riordina facilmente i tuoi “preferiti”.

WhatsApp ha annunciato che la funzione Preferiti sarà disponibile a partire da oggi e sarà estesa a tutti gli utenti nelle prossime settimane.