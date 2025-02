WhatsApp introduce i temi della chat e nuovi sfondi

News

Martina Pedretti | 17 Febbraio 2025

WhatsApp introduce nuove opzioni di personalizzazione per le chat, con temi, colori personalizzati per le bolle e 30 nuovi sfondi.

WhatsApp sta espandendo le possibilità di personalizzazione delle chat con nuove opzioni di temi, colori personalizzati per le bolle di chat e una vasta selezione di sfondi.

Secondo un recente post sul blog ufficiale, queste funzionalità sono attualmente in fase di lancio e diventeranno disponibili a livello globale “nelle prossime settimane”.

Tra le novità principali ci sono 30 nuove opzioni di sfondo, molte delle quali fanno parte di temi preimpostati. Questi temi non solo applicano uno sfondo specifico, ma selezionano automaticamente i colori delle bolle e del testo, rendendo più semplice la personalizzazione delle conversazioni.

Un aspetto interessante è che i temi impostati nelle chat saranno visibili solo all’utente. È possibile applicare lo stesso tema a tutte le chat e ai canali, oppure scegliere impostazioni diverse per conversazioni specifiche. Chi preferisce un controllo più dettagliato potrà regolare manualmente il colore delle bolle inviate e ricevute, modificare i colori del testo e impostare qualsiasi immagine come sfondo, proprio come è stato sempre possibile fare.

Modificare i temi WhatsApp sarà semplice: per applicarlo a tutte le chat e canali, basterà andare su Impostazioni > Chat > Tema chat predefinito. Se invece si desidera personalizzare solo una chat o un canale specifico, sarà sufficiente aprire la conversazione, selezionare il nome della chat o accedere al menu a tre punti e scegliere Tema chat.