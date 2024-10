WhatsApp lancia 22 nuovi temi per personalizzare le chat

News

Martina Pedretti | 8 Ottobre 2024

WhatsApp

WhatsApp introduce temi personalizzati per chat su iOS con nuovi colori

WhatsApp ha recentemente introdotto una nuova funzionalità per personalizzare ulteriormente l’esperienza di chat, arricchendo l’app con temi di chat personalizzati per gli utenti iOS.

Questa novità, scoperta da WABetaInfo, consente agli utenti di scegliere tra circa 20 nuovi colori, che rendono la schermata di chat più vivace e adattabile ai gusti personali. L’aggiornamento mira a migliorare l’interfaccia dell’app e a renderla più intuitiva e piacevole da utilizzare.

L’azienda aveva già lanciato opzioni di personalizzazione simili sia per iOS che per Android, ma con questa nuova implementazione gli utenti iOS potranno ora godere di un’ampia gamma di opzioni per personalizzare non solo i singoli temi, ma anche gli sfondi della chat. Con queste nuove funzionalità, gli utenti possono adattare l’aspetto delle loro chat in base all’umore o alle preferenze personali.

Sebbene nel changelog dell’aggiornamento non siano state fornite molte informazioni specifiche sui nuovi temi, è stato confermato che l’azienda sta silenziosamente rendendo disponibili queste opzioni attraverso un rilascio graduale. Gli utenti possono accedere ai nuovi temi direttamente dalle impostazioni dell’app, e utilizzarli sia per le chat individuali che per l’intera interfaccia. In particolare, WhatsApp offre la possibilità di impostare uno sfondo che si adatti al colore del messaggio selezionato, per un senso di armonia. In alternativa, è possibile scegliere sfondi diversi, offrendo ulteriore flessibilità nella personalizzazione.

Questa nuova funzione di WhatsApp è pensata quindi per migliorare l’esperienza complessiva di utilizzo, dando agli utenti più controllo sull’aspetto grafico delle loro chat. L’aggiornamento, attualmente in fase di distribuzione, sarà presto disponibile per tutti gli utenti iOS.