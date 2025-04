WhatsApp lancia una serie di nuove funzioni: quali sono e cosa cambia

News

Martina Pedretti | 11 Aprile 2025

WhatsApp

Su WhatsApp sono arrivate tante nuove piccole funzioni

WhatsApp ha rilasciato una nuova ondata di aggiornamenti in-app, alcuni già noti agli utenti più attenti, altri distribuiti in sordina ma non per questo meno rilevanti. L’annuncio arriva nell’ambito della nuova rassegna mensile delle funzionalità, pensata per offrire una panoramica completa dei cambiamenti recenti dell’app.

Tra le novità spicca l’indicatore “online” nelle chat di gruppo, che mostra quante persone sono attive in un dato momento, favorendo l’interazione immediata. In parallelo, sono state introdotte nuove impostazioni per le notifiche di gruppo: ora è possibile scegliere di ricevere solo le @menzioni, le risposte o i messaggi da contatti salvati, evitando notifiche superflue.

Anche la gestione degli eventi si arricchisce: è ora possibile crearli anche nelle chat private, oltre che nei gruppi, con la possibilità di rispondere “sì”, “no” o “forse”, e di invitare altri partecipanti.

Sul fronte dell’usabilità, WhatsApp semplifica l’invio di reazioni, permettendo di replicare una reazione con un semplice tocco. Gli utenti iPhone, inoltre, possono ora scansionare documenti direttamente dall’app e utilizzare il gesto “pinch to zoom” durante le videochiamate.

Tra le altre aggiunte: la possibilità di aggiungere persone a una chiamata in corso direttamente da una chat, miglioramenti alla qualità video per chiamate più fluide, e nuove funzioni per i canali come le note video da 60 secondi, la trascrizione automatica dei messaggi vocali e la generazione di codici QR per l’invito.

Si tratta di aggiornamenti minori, ma pensati per migliorare l’esperienza quotidiana sull’app. La scelta di WhatsApp di riepilogarli mensilmente è un passo utile per aiutare gli utenti a scoprire funzionalità che altrimenti passerebbero inosservate.