Andrea Sanna | 9 Dicembre 2022

WhatsApp

Esattamente come avviene per le foto, con il nuovo aggiornamento di WhatsApp ora i messaggi si autodistruggono dopo la prima lettura

I messaggi si autodistruggono su WhatsApp

Ne avevamo già parlato in altre occasioni. WhatsApp da un po’ di tempo ha introdotto la possibilità di eliminare i messaggi in automatico da una chat dopo un tot di ore o giorni. Ma non è finita qui.

Adesso, infatti, dopo le foto e i video che si autodistruggono a seguito della prima lettura, accadrà anche per i messaggi di testo. È questo quanto previsto dal nuovo aggiornamento di WhatsApp. A rendere nota la notizia è, come al solito. WA Beta Info, che non manca occasione di informare gli utenti sulla piattaforma di messaggistica.

La recente versione 2.22.25.20 beta di WhatsApp presente su Android fa sapere come gli sviluppatori stiano già applicando questa funzione ai messaggi di testo. Qui di seguito l’immagine che ne mostra un chiaro esempio.

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp

Come si vede dallo screen, nella nuova icona posizionata in basso a destra, si vede una sorta di lucchetto, che sta a indicare l’invio del messaggio in modalità “visualizza solo una volta”.

Dopo che il mittente avrà mandato il suo messaggio su WhatsApp, il destinatario non appena lo visualizzerà, sarà automaticamente eliminato. Comparirà infatti un box che porterà la persona in questione a richiedere un nuovo invio per poterlo visualizzare ancora. Tra l’altro non dovrebbe essere possibile nemmeno fare gli screenshot, come avviene invece per foto e video, ma ancora non ne abbiamo certezza assoluta.

Non siamo ancora in grado di dirvi quando arriverà su WhatsApp questa funzione, poiché è ancora in fase di sviluppo. Ma non appena sarà possibile verrà distribuita agli utenti. L’intento della piattaforma è quello di regalare a chi è in possesso dell’app di messaggistica di avere maggiore privacy, specie se si condivide un contenuto particolarmente riservato.

Questa particolarità, quindi, come dicevamo va ad aggiungersi a quella che già conosciamo su WhatsApp. Ovvero l’invio di messaggi effimeri che dopo un lasso di tempo predefinito si eliminano. Ma ora sarà ancora più efficace!