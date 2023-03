News

Andrea Sanna | 10 Marzo 2023

WhatsApp

Presto WhatsApp potrebbe lasciare per sempre l’Inghilterra. Scopriamo cosa sta succedendo e quali sarebbero i motivi

Un nuovo terremoto potrebbe presto colpire WhatsApp. Stando a quanto emerso l’applicazione di messaggistica potrebbe smettere presto di funzionare In Inghilterra. Quantomeno si è palesata tale possibilità nel caso in cui si dovessero verificare specifici scenari. Al momento se ne sta discutendo parecchio

A lanciare la notizia sono alcuni tra i siti più autorevoli del Regno Unito come la BBC News e MacRumors. Le testate menzionate hanno riportato le parole del capo della piattaforma WhatsApp, Will Cathcart. Quest’ultimo ha affermato che potrebbe presto accadere che il servizio possa uscire dal mercato inglese anziché seguire quanto proposto dal Governo mediante la Online Safety Bill. Il tutto se dovesse in qualche modo minare i principi cardine della piattaforma.

Nel dettaglio si fa riferimento alla crittografia end-to-end, che WhatsApp indica come fonte di sicurezza e privacy. Adesso però la Online Safety Bill pare sia intenzionata a chiedere all’applicazione di applicare policy di moderazione dei contenuti, poiché questi ultimi potrebbero rimuovere in qualche modo la crittografia end-to-end e consentire la scansione dei messaggi.

Il Governo del Regno Unito e gli enti legati si sono esposti dandone delle motivazioni, secondo cui ostacolerebbe la protezione di più piccoli online. Così è stato presentato un disegno di legge che ne spiega chiaramente ogni eventualità. Leggendo tra le righe si parla anche di multe fino al 4% del fatturato annuale di Meta semmai non si dovesse adeguare.

Dal canto suo Cathcart ha fatto sapere che semmai la Online Safety Bill indebolire la crittografia end-to-end interromperà l’utilizzo di WhatsApp in Inghilterra e poterà dunque tutti ad adeguarsi. Di questo, come dicevamo, se ne sta discutendo e se ne tornerà a parlare quasi certamente anche durante l’estate.

WhatsApp a riguardo ha mostrato estrema chiarezza. Vedremo dunque cosa accadrà e quale sarà la decisione definitiva delle parti. Ma il futuro è in bilico!