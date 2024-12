News

Nicolo Figini | 11 Dicembre 2024

WhatsApp sta per introdurre un pulsante che permette di risponde in maniera ancora più semplice e veloce ai messaggi vocali

WhatsApp è vicino all’introduzione per tutti gli utenti di un pulsante che permetterà di rispondere ai messaggi vocali in maniera più semplice e veloce. Ecco come funziona.

Il nuovo pulsante su WhatsApp per i vocali

WhatsApp sta continuando ad aggiornare l’applicazione con tante novità entusiasmanti per tutti gli utenti. In precedenza, per esempio, abbiamo parlato dell’introduzione del contatore degli utenti in linea e anche degli avvisi per gli SMS non letti da parte dei contatti con i quali si interagisce di più.

Oggi, invece, vi vogliamo parlato di un nuovo tool che riguarda le note vocali e che permetterà di rispondere con maggiore efficienza rispetto al passato. Al momento non è ancora disponibile per tutti perché è in fase di test per alcuni utenti selezionati, ma ben presto si diffonderà, come riporta anche il sito HDBlog.

Ma come funziona? Si tratta di un pulsante che compare nel momento in cui una persona si mette ad ascoltare un messaggio vocale. Premendolo, si potrà registrare una propria replica senza dover selezionare l’opzione di risposta. Questo perché in precedenza, l’utente doveva scorrere sul messaggio o tenendolo premuto per poi cliccare “rispondi“.

Adesso il procedimento sarà molto più immediato e non si farà nemmeno più confusione. A volte infatti può capitare di citare un vocale sbagliato se ne vengono mandati diversi di fila e ciò può portare caos nella conversazione. Da ora in poi non sarà più questo il caso e siamo certi che la news farà felici tane persone.

I beta tester che hanno aggiornato WhatsApp alla versione 2.24.26.6 potrebbero vedere già la funzione attiva. Per tutti gli altri, invece, arriverà nelle prossime settimane. Tutto quello che si può fare nel mentre è pazientare, consapevoli che tra non molto l’esperienza sull’app di messaggistica istantanea migliorerà per tutti.