HowTo

Andrea Sanna | 20 Dicembre 2022

WhatsApp

WhatsApp continua a regalare nuove funzioni ai propri utenti. Dopo le varie opzioni legate a chiamate e videochiamate, arriva Accidental Delete. Si tratta di un qualcosa che sarà molto utile per chi, in maniera piuttosto frettolosa, elimina i messaggi inviati per errore a un singolo contatto o all’intero gruppo. Con questa funzionalità, probabilmente, vi salverete anche da diverse figuracce! Ma capiamo bene nel dettaglio di cosa si tratta.

Alcune segnalazioni, a oggi, arrivano dall’India e presto potrebbe essere realtà per tanti utenti in giro per il mondo. La novità di WhatsApp, presente nella versione beta 2.22.13.5 per Android lo scorso giugno, arriva sul canale stabile.

Avete presente quando inviate un messaggio e lo andate a eliminare, ma anziché cliccare sull’opzione “elimina per tutti”, pigiate invece su “elimina per me”? Come si fa a questo punto a tornare indietro? In questi casi il messaggio non può essere più cancellato e sebbene non sia visibile più per noi… lo è per altri. Dunque oltre il danno anche la beffa!

Ecco qui un esempio estrapolato dalla pagina ufficiale di WhatsApp, che ci racconta a grandi linee (mediante delle immagini), come risolvere il problema.

Accidental Delete – WhatsApp

WhatsApp – come funziona Accidental Delete

Come dicevamo alla risoluzione di tale dilemma su WhatsApp arriva in soccorso Accidental Delete. Si tratta, in maniera molto semplice, di trovare una soluzione e quindi, “di salvataggio”, a un errore. Come fare?

Praticamente ogni utente ha 5 secondi a disposizione per poter tornare indietro e modificare la propria scelta. Quindi si tratta di modificare o ripristinare correttamente il messaggio che, erroneamente, è stato eliminato.

Quando si elimina il messaggio su WhatsApp comparirà l’opzione “Messaggio eliminato per me”, con un tasto “Annulla”, che servirà appunto per evitare di fare una figuraccia. Pigiandoci su, vi comparirà nuovamente il messaggio e si potrà così selezionare l’opzione corretta.