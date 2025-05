WhatsApp sta testando la condivisione degli aggiornamenti di stato 

News

Martina Pedretti | 14 Maggio 2025

WhatsApp

WhatsApp testa la ricondivisione degli aggiornamenti di stato: novità in arrivo

WhatsApp continua a potenziare la propria esperienza utente e, con l’ultimo aggiornamento beta per Android (versione 2.25.16.16), introduce un’anticipazione interessante: la possibilità di ricondividere e inoltrare gli aggiornamenti di stato. Si tratta di una funzionalità opzionale attualmente in fase di sviluppo, che promette di rendere più dinamica e versatile la condivisione dei contenuti.

Al momento, l’unico modo per “condividere” uno stato è tramite una menzione diretta da parte di un contatto. Con il futuro aggiornamento, invece, gli utenti potranno abilitare manualmente un’opzione che permetterà ad altri di condividere il proprio aggiornamento di stato. Per garantire la privacy, questa funzione sarà disattivata per impostazione predefinita e il numero di telefono dell’autore dello stato non sarà mai visibile ai destinatari della ricondivisione.

Quindi, quando un utente attiva la ricondivisione, un contatto potrà inoltrare quello stato ad altri, senza che vengano condivise informazioni sensibili. WhatsApp ha infatti previsto un sistema che mantiene anonimo l’autore originale, evitando qualsiasi diffusione di dati personali o metadati.

Questa novità si inserisce in un più ampio processo di aggiornamento degli strumenti di stato di WhatsApp. Infatti recentemente ha introdotto anche la funzione per visualizzare le ricerche recenti nella scheda “Aggiornamenti”.

Anche se ancora non disponibile per i beta tester, la funzione è già visibile nelle prime schermate trapelate. Inoltre sappiamo che dovrebbe arrivare con un futuro aggiornamento dell’app.