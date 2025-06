WhatsApp sta testando i profili con avatar animati

News

Martina Pedretti | 9 Giugno 2025

WhatsApp testa profili con avatar animati: nuova funzione in rollout per alcuni beta tester

WhatsApp continua a evolversi per offrire agli utenti nuove possibilità di personalizzazione, e l’ultima novità riguarda proprio l’aspetto del profilo. Con l’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.25.18.14, disponibile sul Google Play Store, la piattaforma ha iniziato a testare pubblicamente una nuova funzione che consente di aggiungere un avatar animati al profilo utente, affiancandoli alla foto tradizionale.

Questa nuova funzione, già individuata in fase di sviluppo con l’update 2.24.17.10, consente ora ad alcuni beta tester di inserire un avatar personalizzato accanto alla propria immagine del profilo. In precedenza era possibile solo sostituire la foto con l’avatar, mentre ora entrambi gli elementi possono coesistere, offrendo maggiore flessibilità e creatività nel modo in cui ci si presenta agli altri.

Una volta abilitata la funzione, gli utenti troveranno una nuova sezione nelle impostazioni dell’avatar, dove possono attivare la visualizzazione del loro alter ego digitale nel profilo. Dopo aver scelto un colore di sfondo che rispecchi il proprio umore o stile, sarà possibile selezionare un’animazione che renderà il proprio avatar più dinamico e “vivo”.

Quando un contatto visiterà la schermata delle info della chat, vedrà un’animazione unica: una “moneta” che si gira, mostrando da un lato la foto profilo e dall’altro l’avatar animato. Questo effetto visivo innovativo rende l’esperienza più coinvolgente e interattiva, mantenendo però intatta la possibilità di controllo da parte dell’utente.

Gli utenti possono modificare il proprio avatar in qualsiasi momento, scegliendo un nuovo sfondo, animazione o pose, oppure aggiornando il look per mantenerlo fedele al proprio aspetto attuale. E se preferiscono tornare a una configurazione più classica, possono rimuovere l’avatar e mantenere solo la foto profilo.

Attualmente, la nuova funzione è in fase di rollout graduale e disponibile solo per alcuni beta tester su Android. Tuttavia, è previsto che raggiunga un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.