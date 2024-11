News

Andrea Sanna | 25 Novembre 2024

C’è un nuovo strumento su WhatsApp che permette l’accesso diretto alla galleria delle immagini del vostro telefono! Ecco cosa sappiamo.

Il nuovo strumento di WhatsApp

Ultimamente sono tante le notizie che riguardano WhatsApp, che di giorno in giorno non smette di stupire i propri utenti con nuove modifiche da apportare, affinché si possa in qualche modo avere l’app desiderata. Prima di fare un recap delle ultime novità, concentriamoci su una di cui tanto si sta parlando in queste ore e venuta fuori grazie ad Alessandro Antonucci.

Stando a quanto ripreso dall’esperto, infatti, nella beta di WhatsApp presente su Android, è presente un’icona in basso che dà modo di poter avere un accesso diretto alla galleria del telefono. Questo lo screen condiviso sui social, come mostra per l’appunto come dovrebbe comparire la schermata della chat nel momento in cui sarà inserito questo nuovo strumento.

Si trova praticamente come indicato dal emoji del dito, al centro, tra l’icona della fotocamera e quella per l’inserimento di allegati, a cui segue poi anche il microfono o la possibilità di realizzare video.

Non sappiamo ancora se e quando sarà disponibile per tutti gli utenti, dato che per ora si parla solo di Android, ma quel che è certo però è che sicuramente si tratta di un’ottima opzione nel caso su WhatsApp vogliate direttamente accedere alla galleria del vostro dispositivo, anziché dover fare troppe “manovre”.

Sempre a tema WhatsApp è bene ricordare le ultime novità recenti. Una su tutte l’interruzione dell’attività su alcuni smartphone a partire da febbraio 2025 (qui per scoprire tutti i dettagli), ma non solo! Perché ora la piattaforma di messaggistica dà anche modo di menzionare le chat di gruppo negli aggiornamenti di stato. Tra le più importanti, poi, come non ricordare la trascrizione dei messaggi vocali!

E voi eravate a conoscenza di tutte queste notizie su WhatsApp?