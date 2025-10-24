WhatsApp testa una funzione per gestire lo spazio dalle chat

News

Martina Pedretti | 24 Ottobre 2025

WhatsApp

WhatsApp testa una scorciatoia per liberare spazio direttamente dalle chat

WhatsApp sta sperimentando su Android una nuova funzione pensata per semplificare la gestione dello spazio di archiviazione. L’obiettivo è permettere agli utenti di monitorare e liberare memoria senza dover navigare tra le impostazioni dell’app.

Secondo WABetaInfo, la funzione è stata individuata nella versione beta 2.25.31.13 di WhatsApp per Android. Al momento è disponibile solo per i beta tester, ma potrebbe arrivare presto a tutti gli utenti.

La novità consiste in una scorciatoia rapida nelle conversazioni, che consente di avere una panoramica dei file condivisi, ordinati per dimensione. In questo modo è facile individuare i contenuti più pesanti e rimuoverli per liberare spazio. La funzione supporta anche l’eliminazione in blocco, così da selezionare più file e cancellarli insieme.

Leggi anche: Come rispondere ai commenti con un video su TikTok

Questa novità consente anche di filtrare i file multimediali e gli adesivi in una chat specifica, ottimizzando la gestione dello spazio sui dispositivi Android. Infatti la funzione nasce con l’intento di risolvere i problemi di archiviazione del dispositivo dall’interfaccia della chat.

Alcune opzioni aggiuntive permettono di contrassegnare file importanti per proteggerli dall’eliminazione o di aggiungere contenuti specifici all’inizio della schermata per averli sempre a portata di mano.

Questa scorciatoia rappresenta un’evoluzione della scheda “Spazio di archiviazione” già presente nelle impostazioni, ma con un accesso più immediato direttamente dalla chat, rendendo la gestione della memoria più intuitiva e veloce.

La funzionalità per la gestione dello spazio è in fase di test insieme ad altre recenti funzionalità beta, tra cui la novità “Menziona tutti” per le chat di gruppo.