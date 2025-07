News

Martina Pedretti | 28 Luglio 2025

WhatsApp testa l’importazione delle foto profilo da Instagram e Facebook: tutto sulla nuova funzione in beta

WhatsApp ha avviato i test su una nuova funzionalità che consente di importare la foto del profilo direttamente da Instagram e Facebook. Il nuovo strumento è stato scoperto nella versione beta 2.25.21.74 per Android dal portale WABetaInfo, e rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione tra le piattaforme dell’ecosistema Meta.

Come funziona la novità

Attualmente, per impostare una foto profilo su WhatsApp è possibile:

scattare una nuova foto,

selezionarla dalla galleria,

crearla con l’IA,

oppure usare un avatar.

Con l’aggiornamento in beta, gli utenti potranno anche scegliere un’immagine da Instagram o Facebook, a patto che gli account siano collegati tramite il Meta Accounts Center. Il processo è semplice:

Vai su Impostazioni > Profilo su WhatsApp. Tocca Modifica foto. Seleziona “Importa da Instagram” o “Importa da Facebook”. Conferma la scelta e l’immagine verrà sincronizzata automaticamente.

Questa opzione semplifica la gestione del profilo, elimina la necessità di screenshot o download manuali e garantisce una coerenza visiva tra le app Meta.

Requisiti, privacy e limitazioni

Per usare questa funzione, è necessario collegare gli account WhatsApp, Facebook e Instagram attraverso il Centro Account Meta. La funzionalità è facoltativa, disattivata di default, e non modifica in alcun modo la crittografia end-to-end di WhatsApp.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni:

In Russia , dove Facebook e Instagram sono banditi, l’uso della funzione sarà probabilmente disabilitato.

, dove Facebook e Instagram sono banditi, l’uso della funzione sarà probabilmente disabilitato. Alcuni utenti potrebbero sollevare dubbi sulla privacy, nonostante Meta abbia chiarito che la funzione riguarda solo la foto profilo e non accede ai contenuti delle chat.

Quando sarà disponibile

Al momento, la funzione è disponibile solo per un numero ristretto di beta tester Android iscritti al Google Play Beta Program. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla data di rilascio globale, ma è probabile che venga estesa a più utenti nelle prossime settimane, incluso su iOS.

Questa funzione si inserisce in una strategia più ampia di Meta, volta a unificare i propri servizi. In passato, WhatsApp ha introdotto il cross-posting degli stati su Instagram Stories e Facebook, e pulsanti di contatto WhatsApp su Instagram Business.

L’obiettivo è chiaro: semplificare l’esperienza utente e creare un ambiente integrato tra tutte le app del gruppo. In futuro, Meta potrebbe anche espandere le opzioni di sincronizzazione ad avatar, sticker o altri elementi grafici.