WhatsApp testa uno strumento contro il furto degli account

WhatsApp pensa alla sicurezza degli utenti con una feature contro il furto dei profili

WhatsApp sta lavorando per proteggere sempre di più i suoi utenti e per elevare la sicurezza degli account. Infatti sta lavorando a un sistema per prevenire e rendere più complicato il furto dei profili.

Attualmente la nuova funzione non è ancora arrivata nella sua modalità definitiva dentro l’applicazione, ed è ancora in fase di testing. WABetaInfo segnala che la versione 2.22.17.22 di WhatsApp Beta ha al suo interno un sistema di notifiche in-app che avvisa gli utenti quando qualcuno tenta di accedere al proprio account.

L’obiettivo di questa novità è quella di diminuire i rischi associati al SIM Swapping, una pratica che permette di clonare i numeri di telefono. Per questo WhatsApp, quando nota un’attività sospetta, invia una notifica all’utente, avvisandolo di un potenziale pericolo e di una probabile minaccia per la sua SIM. All’interno della notifica è possibile leggere data e ora dell’accesso ritenuto non sicuro, e il modello del telefono utilizzato per il tentativo d’accesso.

Attualmente non sappiamo quando questa funzione, in fase di beta testing, arriverà sulla versione ufficiale di WhatsApp. Rimaniamo in attesa di avere i primi feedback e di scoprire se questo strumento, per migliorare la sicurezza degli account, arriverà presto.

