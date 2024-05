News

Andrea Sanna | 3 Maggio 2024

A quanto pare WhatsApp ha intenzione di occupare poco spazio sullo smartphone. Ecco in che modo ritiene farlo. Qui a seguire la notizia completa.

Come occupare poco spazio su WhatsApp

Dopo aver scoperto come organizzare eventi per gruppi e Community su WhatsApp, la piattaforma ha intenzione di includere nelle prossime versioni un’altra interessante opzione. Ovvero quella di lanciare (ora è presente solo nella nuova versione beta per Android 2.24.10.8), una funzione di filtraggio delle chat per la gestione dello spazio.

Con questa modifica WhatsApp, come riportato da WaBetaInfo, ha intenzione di facilitare l’individuazione delle chat da parte degli utenti consentendo dunque di poter applicare dei filtri come “Tutti”, “Non letti” e “Gruppi”.

Ma non solo perché con l’ultimo aggiornamento beta, su WhatsApp è stato scoperto che si sta implementando questa funzione. In che modo? Con la possibilità d filtrare l’elenco mostrando conversazioni o canali. Questo per consentire quindi agli utenti di concentrarsi su contenuti specifici durante la gestione dello storage del dispositivo.

Una modifica utile per poter identificare quelle conversazioni o canali che stanno consumando più spazio. L’obiettivo di WhatsApp è quello di rendere più facile agli utenti la possibilità di liberare spazio sullo smartphone. Una novità certamente interessante per account e canali aziendali.

Con questo importante filtro WhatsApp ha intenzione di isolare le conversazioni da alcuni precisi account. Ciò permette di gestire i dati nella maniera più efficace. Il tutto per evitare la rimozione delle chat oppure una gestione non precisa delle informazioni più importante.

Quando arriva in via definitiva questa nuova funzione su WhatsApp? Al momento solo alcuni beta tester ne possono usufruire, ma si pensa che nei prossimi giorni avverrà il lancio definitivo. E per molti utenti si tratterà sicuramente di una bella notizia!

