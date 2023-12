News

Andrea Sanna | 21 Dicembre 2023

Twitter X

Per circa un’ora X ha smesso di funzionare. In down l’app ha fatto scattare l’allarme tra gli utenti: cosa è successo e i motivi del blocco

I motivi del down di X

L’ex Twitter noto a tutti come X oggi questa mattina ha smesso improvvisamente di funzionare e così è stato per oltre un’ora. Negli ultimi anni si è verificato davvero molto raramente che l’app si bloccasse in questo modo. Ma a quanto pare stavolta è emersa una prima crepa.

Il disservizio di cui vi stiamo parlando ha preso il via intorno alle 06:00 del mattino. Quando l’utente decideva infatti di accedere all’app, compariva come unica scritta: “Ti diamo il benvenuto su X”, senza altri post in aggiunta. Anzi chiedeva di poter aggiungere degli utenti al proprio numero seguiti per poter leggere qualcosa di nuovo.

Ma per quale motivo si è verificato tutto questo? Come mai X ha smesso improvvisamente di funzionare stamattina? A oggi non ci sono delle informazioni che possano dare una spiegazione ufficiale per rendere note le cause di tale interruzione.

Peraltro recentemente, parliamo solo dei giorni scorsi, la piattaforma guidata da Elon Musk per un paio di ore ha avuto dei problemi con i link in uscita. Ora un’altra falla che ha mandato nel panico gli utenti, convinti di essere stati hackerati! Per fortuna non si è trattato di questo, ma si attendono comunque risposte valide.

Il momento difficile

In generale si tratta comunque di un momento decisamente delicato per X. Non solo quanto verificatosi questa mattina, ma deve fare anche i conti con la fuga di utenti in altre piattaforme.

Ora che Threads di Meta è giunto anche in Italia e in altre parti dell’Europa, X ha cominciato a vacillare ancora una volta, destando probabilmente delle nuove preoccupazioni in Elon Musk. Il numero 1 dell’ex Twitter, infatti, è sempre stato contrariato e ha spesso fatto la voce grossa circa questa presa di posizione di Mark Zuckerberg.

E i guai non sono finiti. Perché nei giorni scorsi la Commissione Europea ha avviato una procedura formale di infrazione per una presunta violazione del DSA. Si tratta nello specifico del Digital Services Act. Una scelta presa dopo delle indagini preliminari che hanno evidenziato nelle documentazioni degli ultimi mesi, qualcosa di strano. Nello specifico si legge di

“risposte di X ad una richiesta formale di informazioni che, tra l’altro, riguardava la diffusione di contenuti illegali nel contesto degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele“.

Come si risolverà?