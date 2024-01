News

Andrea Sanna | 24 Gennaio 2024

Dopo una prima fase in America, X ha abilitato le chiamate e videochiamate per tutti gli utenti: come fare

Importante novità su X! Sia su iOS che su Android la piattaforma ha abilitato chiamate e videochiamate per dare modo alle persone di comunicare. Scopriamo dunque come fare e qual è il costo.

Le chiamate e videochiamate su X

Su X dallo scorso ottobre gli utenti negli Stati Uniti hanno potuto usufruire di chiamate e videochiamate. Prima introdotta su iOS e poi su Android, ora è disponibile a livello globale come annunciato dai canali ufficiali in una nota!

Tale funzionalità, però, come vedremo non sarà disponibile per tutti, poiché si dev’essere abbonati Premium e non basterà il Basic. Se così fosse tutti i costi sono disponibili sulla piattaforma. Ma non solo, chi effettua la chiamata audio/video è solo per chi effettua l’azione non per chi la riceve.

Come effettuare e gestire le chiamate

Ma cerchiamo di come effettuare e gestire le proprie chiamate e videochiamate su X.

La prima cosa da fare è cliccare sulla sezione dei messaggi e aprire una conversazione esistente o nuova con il contatto che si desidera chiamare. Poi è necessario cliccare sull’icona Chiamata audio o Videochiamata. Questo dunque permetterà di avviare l’una o l’altra. Una volta fatto questo il destinatario riceverà la notifica di chiamata.

Quando si è in chiamata o videochiamata su X si può attivare il vivavoce dalle impostazioni predefinite (e disattivarlo) così come disattivare il microfono.

Se si parla di videochiamata è possibile passare anche dalla videocamera posteriore e frontale o disattivare del tutto a trasmissione dell’immagine. Quando si vuole terminare la chiamata basta poi pigiare sul pulsante dedicato.

Come gestire la privacy

Cosa importante da ricordare è anche la gestione della privacy! Per poter evitare che chiunque possa chiamare un altro utente ci sono delle regole. Inizialmente si può chiamare su X dopo aver ricevuto un messaggio diretto in precedenza o viceversa. E si può attivare anche l’opzione per poter ricevere le chiamate solo da chi si segue.

Si possono limitare anche le chiamate indesiderate attraverso le impostazioni dei messaggi diretti. Si può anche scegliere se ricevere videochiamate da qualcuno in particolare e molto molto altro!