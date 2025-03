News

Martina Pedretti | 27 Marzo 2025

Telegram X

X integra il chatbot Grok AI con Telegram, ampliando la sua portata. Scopri come funziona l’integrazione e cosa significa per gli utenti.

Telegram e X uniscono le forze per Grok AI

X ha annunciato una nuova partnership con Telegram per integrare il suo chatbot AI, Grok, all’interno dell’app di messaggistica. Questa mossa mira ad ampliare la portata del chatbot sviluppato da xAI, consentendo agli utenti di Telegram di accedere alle sue funzionalità in modo diretto.

Per poter interagire con Grok su Telegram, gli utenti dovranno essere abbonati sia a Telegram Premium che a X Premium. Una volta soddisfatti questi requisiti, potranno chattare con l’intelligenza artificiale direttamente nei flussi di messaggi di Telegram, offrendo un nuovo modo di accedere a risposte e informazioni in tempo reale.

Elon Musk e il suo team stanno puntando molto su Grok. Alla fine del 2023, xAI ha raccolto 6 miliardi di dollari in un finanziamento di Serie C, portando la sua valutazione a 18 miliardi di dollari. Inoltre, il progetto AI sta espandendo la sua capacità computazionale con il data center “Colossus” a Memphis, che ospita circa 200.000 unità Nvidia H100. Questi investimenti pongono Grok in diretta competizione con altre intelligenze artificiali di alto livello, come ChatGPT e Gemini.

Non è ancora chiaro quanto Grok stia attirando gli utenti, poiché X non ha rilasciato dati dettagliati sul suo utilizzo. Tuttavia, con l’introduzione della possibilità di porre domande al chatbot direttamente nei post di X, l’interazione con l’AI sembra essere aumentata. L’integrazione con Telegram rappresenta un ulteriore passo per rendere Grok più accessibile e, forse, trasformarlo in una fonte di guadagno per la piattaforma.

Resta da vedere se questa mossa riuscirà a consolidare Grok come un’alternativa competitiva nel mercato dell’intelligenza artificiale o se si tratterà di un esperimento destinato a rimanere di nicchia.