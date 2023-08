News

Martina Pedretti | 21 Agosto 2023

X non potrà veramente rimuovere lo strumento per bloccare gli utenti, perché l’app violerebbe le linee guida di Apple e Play Store

Se nelle ultime ore vi siete spaventati perché Elon Musk ha annunciato che su X, ex Twitter, non si potranno più bloccare gli utenti, non vi preoccupate. Infatti questo non potrà mai accadere e scopriamo subito perché.

Elon Musk ha dichiarato che il blocco verrà eliminato come funzionalità, ad eccezione dei DM, ma in realtà non succederà. Perché? Il motivo è che violerebbe le linee guida di Apple e Google Play Store, il che renderebbe X non idoneo per essere disponibile al download sui due shop, fermando quindi la corsa dell’app.

Entrambi gli Store richiedono nelle loro linee guida che le app al loro interno offrano la possibilità di bloccare gli utenti. Ovviamente, a Elon è stato apparentemente permesso di piegare tali regole in passato, come è accaduto con il cambio del nome da Twitter a X.

Per questo non possiamo escludere che possa essere in grado di ottenere l’ennesimo lasciapassare, anche se questo sembra davvero un passo troppo estremo sia per Apple che per Google.

Sembra comunque che Elon Musk continui a fare dichiarazioni non ufficiali, attirando più attenzione su di lui, e su X. Possiamo assicurarvi che nella realtà dovrebbe essere quasi impossibile cancellare lo strumento da blocco da Twitter.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.