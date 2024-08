X registra un calo degli utenti in Europa

News

Martina Pedretti | 19 Agosto 2024

In Europa calano gli utenti dell’ex Twitter

Il progetto di rebranding di X, ex Twitter, di Elon Musk sta registrando un calo dell’uso tra gli utenti europei, sebbene non ai livelli drastici ipotizzati da alcuni rapporti. Recenti dati, pubblicati in conformità con il Digital Services Act (DSA) dell’UE, mostrano che l’utilizzo di X nel continente è diminuito del 5% nella prima metà del 2024. Questo calo segue un periodo iniziale di crescita dopo che Musk ha assunto la direzione dell’azienda nel 2022.

Mentre l’aumento degli utenti registrati nella regione UE è del 10% rispetto all’anno precedente, questo non si traduce in un aumento dell’attività degli utenti. La limitazione della visualizzazione dei post per i non registrati potrebbe aver forzato più persone a iscriversi, ma non ha portato a un incremento significativo di utenti attivi giornalieri, fermi a 250 milioni da novembre 2022.

Chiaramente stiamo solo parlando dell’utilizzo in UE, che non include il Regno Unito. Con 100 milioni di attivi mensili, questo rappresenta solo un quinto della base di utenti complessiva di X.

Anche se gli utenti attivi sembrano passare più tempo sulla piattaforma, l’interesse complessivo per X sembra in declino, con un calo costante dell’uso soprattutto nel Regno Unito. Parallelamente, la piattaforma Threads sta registrando una lenta crescita, suggerendo che l’approccio di Musk alla “libertà di parola” o i suoi commenti politici potrebbero non risuonare con una parte significativa della base utenti.

Questo andamento non riflette un esodo di massa, ma indica una perdita graduale di interesse, mettendo in dubbio le previsioni di crescita sostenuta fatte da Musk e dal suo team. La situazione attuale dipinge un quadro di stagnazione piuttosto che di crescita, e solleva interrogativi sul futuro della piattaforma sotto la guida del CEO di Tesla.