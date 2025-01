News

Martina Pedretti | 13 Gennaio 2025

Twitter X

X farà pagare l’iscrizione ai nuovi utenti?

Negli ultimi mesi, la piattaforma X, precedentemente nota come Twitter, ha affrontato notevoli sfide economiche. Con una perdita finanziaria significativa prevista per il 2024, l’azienda sta esplorando nuove modalità per aumentare i ricavi. Tra le ipotesi in esame, spicca quella di far pagare una tariffa di iscrizione a tutti i nuovi utenti che desiderano registrarsi sull’app.

Secondo quanto riportato da Fortune, il costo sarebbe di 8 dollari, comprensivi di un mese gratuito di abbonamento a X Premium, l’offerta a pagamento che garantisce l’accesso a funzionalità avanzate, come il badge di spunta “verificato”.

Elon Musk, proprietario di X, avrebbe dichiarato internamente che questa mossa rappresenta “l’unico modo” per rendere redditizia la piattaforma, che attualmente dipende ancora per circa il 90% dai ricavi pubblicitari. Sebbene la strategia punti a generare entrate dirette e a promuovere X Premium, resta incerto se questa misura riuscirà a ottenere i risultati sperati.

La proposta si basa sull’esperimento condotto nel 2023 in alcune zone, dove X ha richiesto un pagamento simbolico di 1 dollaro per ogni nuova iscrizione, sostenendo che tale misura fosse principalmente volta a contrastare la proliferazione di bot. Tuttavia, l’introduzione di una tariffa più elevata avrebbe questa volta l’obiettivo esplicito di generare entrate, attirando nel contempo nuovi utenti verso le funzionalità Premium.

X Premium, finora, non ha ottenuto il successo auspicato. Meno di 2 milioni di utenti hanno aderito al programma, una cifra lontana dall’obiettivo di 69 milioni di abbonamenti entro il 2025, ipotizzato da Musk. Persino il lancio del chatbot AI “Grok”, inizialmente riservato agli abbonati Premium, non ha portato a un incremento significativo delle iscrizioni. Di recente, X ha reso Grok disponibile gratuitamente, segno che la strategia iniziale non ha funzionato come previsto.

Se implementata, la tariffa di iscrizione potrebbe rappresentare una spinta forzata per far provare X Premium. Tuttavia comporterebbe anche il rischio di rallentare ulteriormente la crescita della base utenti. Con X ferma a circa 250 milioni di utenti attivi giornalieri da novembre 2022, la misura potrebbe scoraggiare nuovi ingressi, riducendo il potenziale di espansione.

Resta da vedere se X riuscirà a trovare un equilibrio tra la necessità di aumentare i ricavi e il mantenimento di una base utenti sufficiente per garantire la crescita della piattaforma.