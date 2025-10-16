YouTube aggiorna l’interfaccia utente: come cambia

News

Martina Pedretti | 16 Ottobre 2025

YouTube

YouTube aggiorna l’interfaccia utente: cosa cambia e cosa aspettarsi

YouTube ha introdotto una serie di aggiornamenti significativi che riguardano l’aspetto visivo della piattaforma e nuove funzionalità di interazione. L’obiettivo è rendere l’esperienza più fluida, coinvolgente e adatta sia al mobile che alle TV connesse.

Riproduttore video rinnovato e controlli più discreti

Una delle novità più evidenti è il design rivisto del player. I controlli ora sono più traslucidi e meno invasivi, in modo da non coprire troppo il video. YouTube definisce questo cambiamento come un passo verso un’esperienza visiva “più immersiva e unificata”.

Anche la funzione di doppio tap per avanzare o tornare indietro nel video è stata migliorata: quando esegui il gesto compare temporaneamente un testo che mostra i secondi di salto (5, 10 o 15 secondi, a seconda delle impostazioni dell’utente).

Inoltre, le descrizioni dei video ora possono “campionare” i colori presenti nei video stessi, contribuendo a un effetto estetico più armonico.

YouTube sta estendendo i commenti in thread: con l’aggiornamento, i commenti possono avere fino a tre livelli annidati prima che le risposte vengano appiattite. Questo rende più chiara la navigazione nei dibattiti sotto i video.

Un altro tocco interessante: i like animati che cambiano a seconda del genere di contenuto. Ad esempio, nei video musicali potrebbe apparire una nota musicale se premi “Mi piace”.

Risposte vocali e corsi per creator

YouTube sta ampliando l’accesso alle risposte vocali, che permettono ai creator di rispondere ai commenti con brevi audio di 30 secondi. La funzione è già attiva per decine di migliaia di creator idonei, e sarà accessibile anche via Studio Mobile e app principale.

Parallelamente, la piattaforma sta estendendo la funzionalità Corsi: i creator che già dispongono delle “funzionalità avanzate” potranno offrire corsi a pagamento o gratuiti direttamente dal canale. I corsi avranno badge visivi e statistiche specifiche.

Violazioni correggibili e nuove policy

Tra le modifiche contenutistiche, YouTube estende la possibilità per i creatori di correggere contenuti che già hanno ricevuto un avviso ufficiale. Questo permette di evitare sanzioni maggiori, purché la violazione non sia troppo grave.