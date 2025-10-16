Successivo
YouTube Premium ferma la condivisione di password fuori dalla famiglia

News

YouTube aggiorna l’interfaccia utente: come cambia

Martina Pedretti | 16 Ottobre 2025

YouTube

YouTube aggiorna l’interfaccia utente: nuovo player trasparente, commenti, risposte vocali, corsi e possibilità di correggere contenuti

YouTube aggiorna l’interfaccia utente: cosa cambia e cosa aspettarsi

YouTube ha introdotto una serie di aggiornamenti significativi che riguardano l’aspetto visivo della piattaforma e nuove funzionalità di interazione. L’obiettivo è rendere l’esperienza più fluida, coinvolgente e adatta sia al mobile che alle TV connesse.

Riproduttore video rinnovato e controlli più discreti

Una delle novità più evidenti è il design rivisto del player. I controlli ora sono più traslucidi e meno invasivi, in modo da non coprire troppo il video. YouTube definisce questo cambiamento come un passo verso un’esperienza visiva “più immersiva e unificata”.

Anche la funzione di doppio tap per avanzare o tornare indietro nel video è stata migliorata: quando esegui il gesto compare temporaneamente un testo che mostra i secondi di salto (5, 10 o 15 secondi, a seconda delle impostazioni dell’utente).

Inoltre, le descrizioni dei video ora possono “campionare” i colori presenti nei video stessi, contribuendo a un effetto estetico più armonico.

Commenti in thread e “Mi piace” personalizzati

YouTube sta estendendo i commenti in thread: con l’aggiornamento, i commenti possono avere fino a tre livelli annidati prima che le risposte vengano appiattite. Questo rende più chiara la navigazione nei dibattiti sotto i video.

Un altro tocco interessante: i like animati che cambiano a seconda del genere di contenuto. Ad esempio, nei video musicali potrebbe apparire una nota musicale se premi “Mi piace”.

Risposte vocali e corsi per creator

YouTube sta ampliando l’accesso alle risposte vocali, che permettono ai creator di rispondere ai commenti con brevi audio di 30 secondi. La funzione è già attiva per decine di migliaia di creator idonei, e sarà accessibile anche via Studio Mobile e app principale.

Parallelamente, la piattaforma sta estendendo la funzionalità Corsi: i creator che già dispongono delle “funzionalità avanzate” potranno offrire corsi a pagamento o gratuiti direttamente dal canale. I corsi avranno badge visivi e statistiche specifiche.

Violazioni correggibili e nuove policy

Tra le modifiche contenutistiche, YouTube estende la possibilità per i creatori di correggere contenuti che già hanno ricevuto un avviso ufficiale. Questo permette di evitare sanzioni maggiori, purché la violazione non sia troppo grave.

La tua pubblicità su PC Professionale?
Contattaci per info