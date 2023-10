News

Martina Pedretti | 26 Giugno 2023

YouTube

YouTube verso il mondo dei videogiochi

Nel tentativo di espandere la propria offerta, YouTube starebbe testando un nuovo prodotto chiamato Playables. Sembra infatti che la piattaforma voglia entrare nel mondo dello streaming di videogiochi, per aumentare le entrate pubblicitarie.

Secondo il Wall Street Journal, alcuni dipendenti di Google sono stati invitati a testare questa piattaforma di gioco che mira a portare i videogiochi online al popolo di YouTube. Gli utenti saranno in grado di giocare direttamente sui propri dispositivi utilizzando una piattaforma di nome Playables. Tra i giochi menzionati c’è per ora solo Stack Bounce, un gioco in stile arcade.

Gli utenti avranno la possibilità di giocare a questi giochi istantaneamente tramite il sito Web di YouTube o tramite l’app mobile, disponibile sia per iOS che per Android.

YouTube non è estraneo ai giochi, tuttavia, questa impresa sembra essere alimentata dal desiderio di dare nuova vita alle sue entrate pubblicitarie.

Con Playables, la piattaforma cerca di sfruttare il vasto potenziale dell’industria del gioco online. Un portavoce dell’azienda ha parlato dell’impegno di YouTube vero l’innovazione, menzionando la sperimentazione di nuove funzionalità. È importante notare che YouTube attira già un numero significativo di giocatori che si riversano sulla piattaforma per guardare live streaming di videogiochi o gameplay.

Sebbene il Google Play Store offra già una serie di giochi per dispositivi mobili per gli utenti Android, Playables rappresenta una nuova opportunità per YouTube. In particolare, la chiusura di Stadia, il servizio di streaming di giochi di Google, apre la strada a YouTube per rinnovare la tecnologia ormai obsoleta e competere con altri servizi di cloud gaming, come GeForce Now di Nvidia o il servizio di cloud gaming Xbox di Microsoft.