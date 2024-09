News

Andrea Sanna | 11 Settembre 2024

Arriva una nuova funzione su YouTube legata alla musica. Si chiama Ask Music. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio e come si utilizza.

Cos’è la nuova funzione di YouTube

Come diffuso da 9to5Google su YouTube Music è stata inserita una nuova funzionalità di intelligenza artificiale che prende il nome di Ask Music. Ma cos’è?Questa opzione permette a ogni singolo utente di poter creare delle playlist personalizzate, senza grosse difficoltà.

In base alla descrizione del tipo di musica che si intende ascoltare, l’app stessa realizzerà una playlist dedicata.

Come funziona AI Ask Music

Ma come funziona AI Ask Music su YouTube? Dopo aver effettuato l’accesso, serve inserire una frase breve o inserire una descrizione del tipo di musica che si vuole ascoltare.

A quel punto l’intelligenza artificiale penserà a trasformare l’input in una playlist vera e propria, aggiungendo così anche un titolo e descrizione precisa. La riproduzione dei brani arriverà automaticamente. Essendo una funzionalità AI il suo funzionamento potrebbe ancora non essere del tutto preciso per il momento.

Ad ogni modo questa opzione presente su YouTube serve senza dubbio a favorire la piattaforma e garantire dunque un’esperienza ancor più personalizzata. Tramite Ask Music gli ascoltatori potranno scoprire nuove canzoni che rientrano tra i gusti musicali preferiti di ognuno di noi.

Ask Music è disponibile su YouTube?

Giustamente oltre a chiedervi cos’è e come funziona Ask Music su YouTube, vi starete domandando anche se è già disponibile! Per ora la funzione sembra essere a disposizione soltanto ed esclusivamente per gli utenti che dispongono di un dispositivo Android. Più in là dovrebbe arrivare anche per iOS.

Ebbene sì, la funzione di cui vi abbiamo parlato, che prende il nome di AI Ask Music è inclusa nell’abbonamento YouTube Music Premium.

Cliccando sulla scheda viola presente nella home dell’app sarà possibile accedere per l’utilizzo.

Dunque se intendete utilizzarla o siete semplicemente curiosi di provarla, dovrete semplicemente seguire quanto detto in questo articolo.