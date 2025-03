YouTube lancia Premium Lite senza pubblicità: quanto costa

News

Martina Pedretti | 6 Marzo 2025

YouTube propone l’abbonamento Premium Lite senza pubblicità

Dopo aver superato i 125 milioni di clienti paganti con YouTube Premium, la piattaforma video più popolare al mondo amplia la sua offerta con Premium Lite, un abbonamento pensato per chi vuole eliminare le pubblicità senza dover pagare per funzionalità aggiuntive.

Come annunciato da YouTube, Premium Lite verrà ora esteso agli utenti negli USA al costo di 7,99 dollari al mese. Questo piano permette di guardare la maggior parte dei contenuti senza interruzioni pubblicitarie, anche se in alcuni video potrebbero comunque apparire annunci.

Nei prossimi mesi, il servizio sarà reso disponibile anche in Thailandia, Germania e Australia, mercati già coinvolti nella fase di test lanciata nel 2023. Non sappiamo però quando questo sarà accessibile in Italia.

A differenza dell’abbonamento completo a YouTube Premium, Premium Lite non include l’accesso a YouTube Music, la riproduzione in background o il download offline. Si tratta quindi di una soluzione essenziale, mirata esclusivamente alla rimozione delle pubblicità.

Nonostante il successo degli abbonamenti a pagamento, va considerato che YouTube ha circa 2,5 miliardi di utenti attivi al mese. Solo il 5% di essi paga per accedere alla versione Premium. Questo riflette una tendenza più ampia nel panorama dei social media, dove la maggior parte degli utenti preferisce tollerare le pubblicità piuttosto che sostenere un costo mensile.

Resta da vedere se Premium Lite riuscirà a convincere una fetta maggiore di utenti a sottoscrivere un abbonamento, offrendo un’esperienza senza pubblicità a un prezzo più accessibile.