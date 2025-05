YouTube non funziona oggi: perché non si caricano video e Shorts 

News

Martina Pedretti | 7 Maggio 2025

YouTube

Oggi 7 maggio YouTube non funziona: gli utenti segnalano che non si caricano video e Shorts. Google conferma il disservizio

YouTube down: problemi globali nel caricamento di video e Shorts

Nella giornata di oggi 7 maggio, moltissimi utenti stanno riscontrando difficoltà nel caricare contenuti su YouTube. Che si tratti di video lunghi o Shorts, il risultato sembra lo stesso: la barra di caricamento si ferma a zero o il processo si blocca improvvisamente durante la fase di verifica. Se anche tu ti sei trovato in questa situazione, sappi che non è un problema isolato.

YouTube ha confermato ufficialmente la presenza di un malfunzionamento tecnico che coinvolge sia la versione desktop sia l’app per dispositivi mobili. Il disservizio riguarda due momenti chiave dell’upload: in alcuni casi il video non parte nemmeno, rimanendo fermo allo 0%, in altri si arresta nella fase di “suitability check”. Si tratta dell’analisi che determina l’idoneità del contenuto per monetizzazione e distribuzione. Questo passaggio è particolarmente delicato per i creator, perché influenza la distribuzione e il potenziale guadagno del video.

Al momento, tuttavia, non è chiara l’estensione esatta del bug né quali aree o utenti siano maggiormente colpiti.

Nonostante YouTube abbia rassicurato la community dichiarando che i tecnici sono già al lavoro, non sono stati forniti dettagli su quando il servizio tornerà alla normalità. È possibile che il disguido sia legato a recenti aggiornamenti del sistema o a un temporaneo sovraccarico dei server dedicati alle verifiche automatiche.

Per i creator che pubblicano con regolarità — magari ogni giorno o secondo un piano preciso — l’intoppo non è di poco conto. In questi casi, il consiglio è quello di evitare upload ripetuti dello stesso file: si rischiano errori multipli o conflitti con i dati già presenti.

In attesa che tutto torni alla normalità, la cosa migliore da fare è monitorare i canali social ufficiali di YouTube, dove verranno pubblicati eventuali aggiornamenti sulla risoluzione del problema.