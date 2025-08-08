YouTube ora suggerisce quali parti del video saltare grazie all’AI

News

Martina Pedretti | 8 Agosto 2025

YouTube

YouTube sta finalmente estendendo anche agli utenti da salotto una delle sue funzioni più “intelligenti”: Jump Ahead, il sistema basato su intelligenza artificiale che analizza i video e suggerisce automaticamente le parti da non perdere.

Già disponibile su web e mobile per gli abbonati Premium, questa novità arriva ora anche sull’app YouTube per TV, inclusi dispositivi come Nvidia Shield TV, Google TV e alcune smart TV Samsung.

Come funziona Jump Ahead

L’idea è semplice: YouTube sfrutta l’AI per individuare i segmenti più visti o quelli che gli spettatori tendono a raggiungere saltando parti meno interessanti.

Su TV, il meccanismo è leggermente diverso rispetto a smartphone e PC:

Durante la visione, premi la freccia destra del telecomando per vedere il prossimo punto “caldo” del video (indicato da un pallino sulla barra di avanzamento).

del telecomando per vedere il prossimo punto “caldo” del video (indicato da un pallino sulla barra di avanzamento). Premi di nuovo per andare direttamente a quella scena, senza dover avanzare manualmente di dieci secondi alla volta.

Su mobile, invece, bastano due tocchi sul pulsante di avanzamento rapido per attivare la funzione.

Durante i test, alcuni utenti hanno visto apparire il messaggio “Salta sezione comunemente saltata”, segnale che l’AI ha individuato un passaggio considerato meno rilevante.

Disponibilità ancora limitata

Jump Ahead è comparso su molte smart TV, e sembra che sia arrivato anche sulle Android TV.

YouTube conferma sul suo sito di supporto che la feature è ora “disponibile su Living Room”, ma non è chiaro quanto velocemente verrà distribuita e se sia già attiva per tutti. Al momento, non ci sono stati annunci ufficiali da parte di Google.

Se guardi YouTube principalmente sul televisore, Jump Ahead promette di rendere le maratone video più scorrevoli, portandoti subito ai momenti clou senza bisogno di cercarli a mano.