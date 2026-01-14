YouTube si dà una regolata: tempo limitato per lo scrolling

App | News

Redazione | 14 Gennaio 2026

YouTube ha deciso di fare un passo verso i giovani (e i genitori). Si è dato una regolata, introducendo un limite di tempo per lo scrolling.

Attenzione al timer a zero

“Grazie al feedback dei genitori e le indicazioni di esperti indipendenti, oggi siamo in grado di mettere a disposizione delle famiglie ancora più strumenti e funzionalità di protezione adatti a loro”, le parole di Garth Graham, Global Head of YouTube Health.

Nello specifico, la piattaforma permetterà ai genitori di impostare un limite di tempo ai video Shorts disponibili su YouTube e ammette che, presto, sarà anche possibile avviare l’opzione timer a zero.

Non l”unica novità svelata dal board della piattaforma. Saranno introdotti nuove modalità affinché vengano evidenziati video di qualità. Inoltre, sarà messo a disposizione dei genitori una funzione semplice e intuitiva per creare account in linea con le “aspettative” di chi sta usufruendo di YouTube all’interno del nucleo famigliare.