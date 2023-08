News

Martina Pedretti | 22 Agosto 2023

intelligenza artificiale YouTube

YouTube sta lavorando per usare l’intelligenza artificiale applicandola alla musica: il progetto è in fase di lancio e coinvolge più artisti

Anche YouTube è al lavoro su un’intelligenza artificiale legata alla musica

YouTube sta lanciando un incubatore per lavorare con artisti e musicisti per esplorare l’uso dell’intelligenza artificiale nella musica. Come tante aziende, anche in questo caso l’obiettivo è di studiare l’AI e applicarla nel proprio campo.

L’unità Alphabet (GOOGL.O) ha firmato Universal Music (UMG.AS) come primo partner per l’Incubatore e lavorerà con artisti tra cui Anitta, Björn Ulvaeus degli ABBA e Max Ricther.

“L’incubatore contribuirà a plasmare l’approccio di YouTube mentre lavoriamo con alcuni degli artisti, cantautori e produttori più innovativi del settore musicale“, ha affermato nel blog Neal Mohan, CEO di YouTube.

L’azienda raccoglierà approfondimenti su esperimenti e ricerche sull’intelligenza artificiale generativa che vengono sviluppati da YouTube, ha affermato Mohan. L’obiettivo principale è quello di coinvolgere più partner e artisti in questo test.

L’intelligenza artificiale generativa è un’AI in grado di generare testo, immagini, suoni e altri dati. Con il lancio di ChatGPT alla fine dello scorso anno, la tecnologia è stata adottata in una vasta gamma di settori. Tuttavia esistono sempre più leggi che ne prevengono l’uso improprio, inclusa la violazione del copyright e lo spam.

YouTube ha affermato che investirà ulteriormente nella sua tecnologia basata sull’intelligenza artificiale. Questo include l’evoluzione del suo strumento di gestione del copyright, Content ID, per proteggere spettatori e creatori.

Dopo l’AI di Meta per creare musica basandosi sulle indicazioni testuali degli utenti, e i continui trend sui social in cui vengono creati brani del genere, sembra che la nuova frontiera della musica sia proprio questa.